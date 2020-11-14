落马厅官为官讲究"性价比" 忏悔书称厅局级安全又实惠

重庆市黔江区委原书记杨宏伟因涉嫌严重违纪违法被查，他在忏悔书中称：面对组织的提拔重用，自己没有产生强烈的感恩意识，思想境界也没有得到更高的提升，反而自以为是，认为在当今的官场上，有性价比之说，所谓厅局级官员是性价比最高、最实在也是最安全，既有权力，又有实惠，既能办事，又能找钱。

根据人民日报公号消息，中央纪委国家监委去年对杨宏伟因涉嫌严重违纪违法接受纪律审查和监察调查。

经查，杨宏伟严重违反政治纪律和政治规矩，搞团团伙伙，拉帮结派，不履行全面从严治党主体责任，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，搞形式主义、官僚主义，违规收受礼品礼金；违反组织纪律，在组织谈话时不如实说明问题；严重违反廉洁纪律，大搞权色、钱色交易；违反工作纪律，工作懈怠、懒政惰政，打探市委巡视谈话内容；违反生活纪律；利用职务上的便利为他人提供帮助，单独或伙同他人非法收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。

杨宏伟于去年10月被开除党籍和公职，并移送司法机关依法处理。杨宏伟今年6月因犯受贿罪被判处有期徒刑12年，并处罚金200万元（人民币，40万新元）。

杨宏伟在其忏悔书上写道，面对组织的提拔重用，自己没有产生强烈的感恩意识，思想境界也没有得到更高的提升，反而自以为是，认为在当今的官场上，有性价比之说，所谓厅局级官员是性价比最高、最实在也是最安全，既有权力，又有实惠，既能办事，又能找钱。

杨宏伟说，虽有压力，但人数较多，层级居中，监督有限，风险较小。同时认为自己参加工作近三十年，一路过来比较辛苦，该是歇脚停步，好好享受一下的时候了。特别是认为自己从涪陵到黔江工作，通过努力，黔江发展的态势不错，头脑发热、骄傲自满、沾沾自喜。精神之钙严重流失，价值观扭曲，既丢了初心，又忘了使命，理想信念不再坚定，种下了违法犯罪的思想祸根。

他回忆说自己2010年下半年担任黔江区委书记后，认为黔江地处偏远，真是“山高皇帝远”，组织对自己的监督有限。一方面想方设法躲避上级监督，另一方面听不进不同意见。严重缺乏对全面从严治党的深刻认识，台上讲一套，台下搞一套，对党风廉政建设和反腐败斗争搞“雨过地皮湿”。不敢不愿对干部进行严格管理，多栽花少栽刺的思想突出，致使一段时期黔江领导班子正气不足，一些重要岗位领导干部违纪违法相继落马，一些单位矛盾突出，政治生态污染严重。自己作为“一把手”没有发挥示范带头作用，反而在思想、行为、作风上带了坏头，影响了黔江的政治生态，自己追悔莫及、痛彻心扉、深感愧疚、无地自容。

他在忏悔书还承认，个人贪欲之心膨胀，一味追求优越高级的物质生活，抵挡不住财富的诱惑，常常以招商引资、学习考察为名到沿海发达地区，住星级宾馆、吃高档菜肴，喝名酒、抽好烟，开始讲档次、穿名牌，勤俭创业、艰苦奋斗的意识已抛到九霄云外。追求所谓与自己的付出和地位相匹配的物质财富，从节假日收受礼金、礼品到收受大额现金乃至汽车、房屋。自己完全置国家法律于不顾，收受大量贿赂，完全被诱惑打败，被欲望俘虏。

