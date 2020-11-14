两分钟处分六厅官 安徽刷新同天通报新纪录

安徽省纪委监委昨天下午两分钟内连续通报六个厅官受到党纪政务处分的消息，创下近两年来同一天通报处分结果的新纪录。此前的纪录是上月24日内蒙古纪委监委曾一分钟内连发四名厅官被开除党籍的消息。

据上观新闻报道，这六名厅官分别是：安徽农村信用社联合社原党委书记、理事长陈鹏被“双开”，合肥市中级人民法院原党组书记、院长许建被开除党籍，马鞍山市人大常委会原党组书记、主任从辉被“双开”，安徽省科技厅原党组成员、副厅长朱建基被开除党籍，安徽省人防办原党组成员、副主任管早临被“双开”， 安徽省人防办原巡视员、省民防协会原会长陶海被开除党籍。

当天被通报处分的六个厅官，都长期在安徽省内任职，也都是在今年上半年被查。其中，各有两个分别来自政法系统与人防系统，一个来自金融系统，一个长期在安徽科技系统工作。

在处分通报中，六人都被指对抗组织审查，还有多人被指与他人串供，转移隐匿销毁证据等。

其中最早被查的是合肥市中院院长许建。今年4月1日，已于2017年12月退休的许建，被查。他曾任合肥市瑶海区区委书记、区长六年时间。2008年1月起，任合肥市中院院长近10年时间。许建被指违规从事营利活动；违反工作纪律，不如实报告线索处置情况，违规干预和插手司法活动等。

许建被查的第二天，安徽省农村信用社联合社原党委书记、理事长陈鹏被查。他历任安徽省固镇县长、县委书记，当涂县委书记、县人大主任，六安市委常委、副市长。2008年1月，陈鹏进入安徽省农村信用社联合社工作。11年里，历任主任、副理事长、党委副书记，党委书记、主任、理事长等。陈鹏被通报违反组织纪律，利用职权违规为他人谋取人事利益，并收受财物。

同月29日，安徽省人防办副主任管早临被查。他于2012年3月进入安徽省人防办，历任安徽省人防办党组成员、总工程师，副主任等职。管早临被通报利用职务影响，借用管理服务对象钱款，为特定关系人谋取利益，还多次拒绝组织教育挽救。

管早临被查第二天，安徽省科学技术厅原党组成员、副厅长朱建基被查。于2018年1月退休的朱建基，长期在安徽科技系统工作。历任安徽省科委高新处副处长、办公室副主任，省科技厅办公室主任、农村与社会发展处处长、农村科技处处长、副巡视员、副厅长。朱建基被指违规经商办企业，退休后违规从事与原任职务管辖业务相关的营利活动，违规借用管理服务对象钱款等。

马鞍山市人大常委会主任从辉同年5月7日被查。从辉曾在安徽省公安厅、安徽公安职业学院工作近20年。2013年，转任马鞍山市副市长。随后又于2014年12月至2018年1月，任马鞍山市委常委、政法委书记，市公安局局长。2018年1月直至被查，任马鞍山市人大常委会主任。从辉被指违反工作纪律，不履行职责，有案不查，违规干预和插手司法活动；违反生活纪律等。

安徽省人防办原巡视员陶海同年5月8日被查。已于2017年7月退休的陶海，1992年5月转业至安徽省政府办公厅，工作14年后，于2006年12月起任安徽省人防办副主任、党组成员、巡视员。处分通报中，陶海被指违规兼职取酬，将个人费用在单位报销等。

处分通报中，安徽农村信用社联合社原党委书记、理事长陈鹏还被指肆意践踏组织原则、毒化单位政治生态。

陈鹏被查以后，安徽农信系统已有多名金融高管被查。5月8日，安徽怀远农村商业银行股份有限公司原党委书记、董事长顾平被查；5月12日，蚌埠农村商业银行原党委书记、董事长张绍新被查；6月5日，安徽怀远农村商业银行原副行长李路璐被查；6月10日，安徽凤台农村商业银行股份有限公司原党委书记、董事长鲍学启被查；6月19日，安徽省农村信用社联合社党委委员汪侠被查；7月6日，安庆农村商业银行股份有限公司党委书记、董事长徐进军被查；9月24日，金寨农村商业银行股份有限公司原党委书记、董事长赵勇被查。

多名干部被查的，还有安徽省人防系统。安徽省人防办方面，除陶海、管早临外，上个月22日，已退休9年时间的安徽省人防办原副主任李奕明也被查。

值得一提的是，安徽省委第三巡视组去年9月16日至12月10日对该省人防办党组开展了常规巡视。根据今年8月21日公布的巡视整改进展情况显示，目前该省人防系统正在组织开展“系统整治年”活动，深化人防系统腐败问题专项治理。

截至目前，安徽各地级市人防系统已有20人被查。其中，包括多个地级市人防办负责人，如安庆市人防办原主任王富智，合肥市人防办（民防局）原主任（局长）程耀广，亳州市人防办(市地震局)原主任（局长）谷全民。