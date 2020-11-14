黑龙江公务员参会打手游“王者荣耀”等被通报处分

黑龙江省齐齐哈尔纪检监察昨天发布通报，指当地中级人民法院对参会组织工作不重视，且该院参会人员存在精神不振、玩游戏、摆弄手机等状态不佳、纪律规矩意识差问题，造成了较坏影响

根据齐齐哈尔纪检监察网消息，一份《关于市中级人民法院有关人员违反会风会纪问题处理情况的通报》指出，齐齐哈尔市市委组织本月5日召开了全市政法领域违纪违法案件暨政治生态建设警示教育会，市纪委对会风会纪情况进行了督查，发现市中级人民法院对参会组织工作不重视，且该院参会人员存在精神不振、玩游戏、摆弄手机等状态不佳、纪律规矩意识差问题，造成了较坏影响。

通报指出，市中级人民法院应组织安排班子成员及中层以上干部、四级以上高级法官等共55人参会，但该院对参会工作重视不够，组织不力，有14人以研究预算工作、到组织部沟通干部任用工作、筹备其他会议等各种理由，未按要求参会，占应参会人员的25%，其中有五人未参会的理由明显牵强。且该院在上报参会人员名单时，未按要求如实报告上述情况，擅自安排聘任制书记员等不符合参会条件的人员顶名替会，并且顶名替会的民一庭法官助理宋超男，在参会期间使用手机玩“王者荣耀 ”游戏，刑一庭聘任制书记员肖丽巍，在参会期间使用手机玩麻将游戏，另有多人参会期间闭目养神、摆弄手机、精力不集中。

通报说，经研究决定，将对市中级人民法院的参会组织工作给予通报批评，给予宋超男政务记过处分，给予肖丽巍解除聘用合同处理，对其他违反会风会纪人员给予提醒谈话等处理。

通报强调，保持良好的会风会纪，是一个单位队伍素质、精神风貌和党员干部思想作风、工作作风的重要体现。在组织参加以警示教育为主题，以通报法院系统违纪违法案件、两名基层法院院长反思发言为重要内容的会议上，市中级人民法院出现这样的会风会纪问题，不容忽视。

通报最后还要求，各单位、各部门，要进一步压紧压实管党治党主体责任，加强对党员干部的教育管理，抓好队伍建设，久久为功、持续发力，自觉执行好各项工作纪律，抓早抓小、防微杜渐。