私家车交费便可进珠峰保护区？ 日喀则旅游局：核实后会公布详情

一段游客欲驱车进入西藏日喀则珠峰保护区奇林峡景区被要求交60元（人民币，下同，12新元）观光车费的视频引发关注。当地旅游局办公室一名工作人员回应称，相关领导已前往现场核实，正在进一步处理中。据官方介绍，为保护环境，自驾车不允许开进核心景区，须换乘景区区间车。

根据上观新闻报道，这名工作人员说，旅游局很重视该事件，核实清楚后，会回应公众关注。他说，一般来说私家车不能进该景区，需要乘坐观光车，也确实存在（观光车）收费这一环节。

据一名微博旅行博主的视频，她驱车前往奇林峡景区，有男子称景区免门票，但开车进入需要收观光车车费，收费60元一人，并说“你买观光车票，就可以开车进去”。随后该男子发现游客在录像，改变说法，称游客的车不能开进去，只有景区观光车才能进。双方发生争执。

该博主在视频中称，“（景区）要么不准私家车进去，所有私家车都停在外面，坐观光车进去。现在同意私家车进去，收了费，却不让拍摄。难道这个收费不是正大光明的吗？”

前述日喀则市旅游局工作人员说，正常来说，私家车不能进入该景区。视频中该博主即将进入的区域属于保护区，机动车进入会对景区地貌造成影响。

乘坐景区观光车是否需要收费？工作人员表示，确实存在观光车收费。“景区（观光车）收费是在合理范围内的。”

关于视频中男子是否是景区工作人员，前述旅游局工作人员表示，正在核实中。

据日喀则旅游局微信公众号介绍：奇林峡大峡谷位于西藏日喀则市定结县，在喜马拉雅山脉北麓，定结湿地的东南边缘。奇林峡景区属于珠峰保护区，距珠峰大本营，仅仅260公里。为保护环境，自驾车不允许开进核心景区，须换乘景区区间车。