美国Netflix请日本导演拍《水浒传》

美国流媒体公司Netflix昨天宣布，将拍摄中国经典小说《水浒传》电影，并由佐藤信介担任导演，马修·桑德（Matthew Sand）担任编剧。

根据观察者网引述好莱坞新闻网站 Deadline Hollywood报道，Netflix声称“这部电影将中国文学名著《水浒传》改编为未来主义电影，是一部史诗般的动作冒险传奇，充满荣耀、浪漫和阴谋。这个故事适时地探讨了忠诚、领导力以及不计个人得失，勇于承担社会责任等问题。”

Netflix为这部《水浒传》配备的主创阵容也堪称豪华，除了前文所述的导演佐藤信介和编剧桑德，还请来了埃里克·纽曼 (Eric Newman) 和布莱恩·恩凯尔斯 (Bryan Unkeless) 担任制片人。

其中，编剧桑德主要代表作是电影《深海浩劫》；而制片人纽曼也是高分美剧《毒枭 ·墨西哥》的制片人；

日本导演佐藤信介去年执导的中日合拍电影《王者天下》，同样是以中国历史为蓝本。

《王者天下》这部由山崎贤人、吉泽亮、长泽雅美和桥本环奈主演的电影，改编自日本动漫作家原泰久的同名漫画，讲述了中国战国时代，梦想了成为大将军的孤儿信，帮助秦王嬴政夺回王位的故事。

不过，有此前车之鉴，再加上前不久国内口碑扑街的《花木兰》，中国网民对Netflix改编《水浒传》的计划并不买账。

有网友说：“又是借中国文化的壳，输出自己的价值观。”还有网友则对中国当前文化输出的现状表示十分不满。当然也不乏网友表示支持，毕竟“日本人对四大名著还是懂的”。