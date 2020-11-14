广东一高校拟清退17名硕士研究生 均超最长学习年限

广东一高校因学生超过学校规定最长学习年限，拟清退17名硕士研究生，其中15人为非全日制硕士研究生。

根据澎湃新闻报道，广东工业大学管理学院昨天发布两则公告，对在校时间超过学校规定最长学习年限（含休学和出国）的17名硕士研究生拟作退学处理。

据公告，除了超过学校规定最长学习年限，15名非全日制硕士研究生且不符合申请延期答辩条件；两名全日制硕士研究生且不符合结业条件。

根据《广东工业大学研究生学籍管理实施细则》规定，硕士研究生的学制为三年；博士研究生学制为三年；研究生应当在规定的期限内完成学习任务，如因客观原因未能按期完成学习任务或经短期延长后，其学位论文可取得明显突出的效果者，可申请适当延长学习年限。

博士研究生延长学习年限最长不超过五年；硕士研究生延长学习期限不超过2年。研究生应当在学校规定的最长学习年限（含休学和保留学籍）内完成学业，否则应以毕业、结业、肄业或退学处理等形式之一终止学籍，并办理离校手续。

去年10月，广东工业大学就曾开展2019年度超过最长学习年限研究生学籍的清理工作，超限研究生学籍清理工作按全日制和非全日制两种类别处理。

公开资料显示，广东工业大学是一所以工为主、工理经管文法艺结合、多科性协调发展的省属重点大学、广东省高水平大学重点建设高校，1995年由原广东工学院、广东机械学院和华南建设学院（东院）合并组建而成。

据了解，就“未在规定学习年限完成学业”问题，包括东北大学信息科学与工程学院、四川大学计算机学院在内的中国多所高校此前已有类似处理。

