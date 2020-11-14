贵州铜仁市委原常委、玉屏县委原书记违规倒卖茅台被双开

贵州省纪委监委日前对铜仁市委原常委、玉屏县委原书记王俊铭严重违纪违法问题进行了立案审查调查。调查通报指，王俊铭在省委开展领导干部利用茅台酒谋取私利问题专项整治工作期间，不按规定报告其个人倒卖茅台酒的情况，与他人串供，对抗组织审查。

根据中央纪委国家监委网站消息，通报称王俊铭违反政治纪律和政治规矩，在省委开展领导干部利用茅台酒谋取私利问题专项整治工作期间，不按规定报告其个人倒卖茅台酒的情况，与他人串供，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，收受下属及管理服务对象礼品礼金，违规在公务接待中使用茅台酒；违反组织纪律，在组织函询时不如实说明问题，违规选拔任用干部，利用职权为下属在职务提拔等方面提供帮助并收受财物，违反个人有关事项报告规定瞒报房产；违反廉洁纪律，违规倒卖茅台酒牟利，违规向管理服务对象放贷获利；违反工作纪律，违规决定向企业支付资金占用费；违反生活纪律；利用职务便利为他人谋取利益，非法收受他人财物，涉嫌受贿犯罪；滥用职权造成国有资产损失，涉嫌滥用职权犯罪。

通报说，王俊铭身为党员领导干部和国家公职人员，严重违反党的政治纪律和政治规矩、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和生活纪律，构成严重职务违法，涉嫌受贿和滥用职权犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手、不知止，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据有关规定，决定给予王俊铭开除党籍处分；由省监委给予其开除公职处分；依程序终止其中共贵州省第十二次、铜仁市第二次、玉屏县第十三次代表大会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理，所涉财物随案移送。

根据公开资料显示，1965年出生的王俊铭是河北魏县人，大学本科学历，1985年10月加入中国共产党，1986年4月参加工作。

王俊铭1986年至2003年一直在河北省魏县市相关单位担任职务；2003年至2007年，先后在河北省曲周县担任副县长、县委常委和常务副县长。2011年至2016年，赴贵州省玉屏担任县委书记；2016年尾至2020年担任贵州省铜仁担任市委常委以及玉屏县委书记，于今年3月被免职。

