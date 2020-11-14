苏贞昌感谢蓬佩奥“说出事实”：继续推动台美关系

美国务卿蓬佩奥近日接受专访谈及对台湾立场，强调“台湾一直都不是中国的一部分”，美国对台湾的承诺是跨党派共识，军售台湾也是美国负起责任义务的一环。对此，台湾行政院长苏贞昌表示，“谢谢美国的国务卿讲出事实”。

根据台湾东森新闻台报道，苏贞昌今天对蓬佩奥上述言论回应说，谢谢美国的国务卿讲出事实，这个事实在过去是事实、在现在是事实，在未来，所有2300万台湾人也一定会为维护台湾主权、为保护国人安全，台湾不是中国的一部分，继续坚持奋斗。同时我们也谢谢美国在这一段期间以来，大大的让国际知道整个事实。

苏贞昌说，在总统蔡英文领导下，国人同胞一起努力，非常大力地进展台美关系。他谢谢美国的两党国会议员，一再地在美国国会参、众两院，高比例、甚至于全体一致通过友台法案。

苏贞昌还说，美国的政府很多友台的动作，积极改善两国之间的关系，像这个月再过六天就要开台湾跟美国经济繁荣伙伴的会议，不但我们派团到美国实体参与，同时两边也进行视讯会议，这都是非常具体、有效的进展，也是对台湾走向世界、对台湾的货品能够销售出去最有利。

苏贞昌表示，唯有举国全体同胞团结努力，在蔡英文领导下，台湾不但要在世界有一席之地，而且经过大家努力，一定会愈来愈美丽。