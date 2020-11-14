被DQ议员郭家麒：“一国两制”已死 担忧香港未来

香港特区政府周三（11日）根据全国人大常委会决定，宣布公民党杨岳桥、郭荣铿、郭家麒及会计界梁继昌4名第六届立法会议员，即时丧失议员资格。15名民主派议员随即宣布总辞。被撤销议员资格的郭家麒今天在一档节目中表示，离开立法会的心情沉重，但并非担心个人荣辱，而是担心香港未来的发展。他批评人大这次的决定代表一国两制“真正已死”，对香港发展造成无可挽救的打击。

根据香港01报道，对于有指公民党因要求美国制裁香港才被DQ，郭家麒“自爆”称，有公民党成员曾经在美国，向美方表示不要轻易制裁香港，因不想香港受经济打击，只是当时没有向外透露。他还指，公民党都希望香港乱局会停，希望对方以外交途径与中方或香港交涉。

被问到会否就人大决定提出司法覆核，郭定麒称正与律师团队商讨，但承认情况非常困难。他表示，从过往司法覆核的经验中，可见每次在挑战不公平的情况时，即使当中有法律观点认为他们有胜诉的机会，但人大常委会就会随即释法，即使取得司法覆核许可，也会出现类似情况。他形容自己以个人身份提出司法覆核犹如“血肉长城”，故暂未决定会否提出司法覆核。

公民党主席梁家杰在另一档节目上形容，四名民主派议员被DQ的事件是不幸，认为此次做法是绕过法庭和《基本法》第79条，开了坏先例。他估计中央最初可能想给予民主派机会“痛改前非”，但发现民主派在过去一段时间多次点人数“拉布”，最终决定出手DQ议员。

谈及民主派未来路向，梁家杰认为可转战公民社会，保持民主声音，例如公民党可开班教授法律知识。至于会否参选下届选举，他指要先视乎当时议会是否仍有让民主派发声的空间。

建制派立法会议员谢伟俊表示，自己支持议会内有反对声音，民主派总辞令建制派在议会犹如单亲家庭。他批评民主派过往不断以点人数、提规程问题等“小学鸡”方式拖延进度。

谢伟俊相信，在未来一年建制派将要肩负“反对派”的声音，避免议会内只留下一种声音，认为建制派会在不触犯底线的前提下，兼容反对政府的声音。