日美防务一把手通话 谈及安保条约适用于钓鱼岛

日本防卫相岸信夫今天（14日）与美国代理国防部长米勒举行了电话会谈。日本防卫省发布的消息称，岸信夫对在东海和南中国海扩大军事影响力的中国表示了关切。两人还谈及尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）是规定美国对日防卫义务的《日美安全保障条约》第五条的适用对象。

日本共同社报道称，鉴于美国总统特朗普突然解除了国防部长埃斯珀的职务，此举旨在沟通看法。

岸信夫就中国的海洋活动强调称：“反对以力量为背景单方面改变现状。”

围绕日本已放弃的陆上部署型导弹拦截系统“陆基宙斯盾系统”计划的替代方案，两人再次确认包括技术层面在内，日美将紧密协作。

对于朝鲜局势，岸信夫和米勒考虑到朝方公开了疑似新型洲际弹道导弹（ICBM）的阅兵式，共享了危机感。

两人还达成共识，为了查处朝鲜为逃脱联合国安理会制裁在海上转移物资的“倒货”行为，日美将展开合作。

此前，日本首相菅义伟12日与在美国大选中获胜的前副总统拜登举行电话会谈，拜登表示，钓鱼岛是《日美安保条约》第五条的适用对象。

菅义伟则称“日美同盟对日益严峻的日本周边地区及国际社会的和平与繁荣不可或缺，需要进一步强化。”

《日美安保条约》是美国与日本于1960年1月19日签订的安全互助条约，此条约宣示两国将会共同维持与发展武力以联合抵御武装攻击，同时也将日本国土内一国受到的攻击认定为对另一国的危害。