尚福林：蚂蚁金服这样的金融业态也应遵循金融业基本规律

中国政协常委、经济委员会主任，原中国银行业监督管理委员会主席尚福林今天指出，不管是传统的金融业态，还是像蚂蚁金服这样的金融业态，都应该遵循金融业的一些基本规律，强调要提高市场效率，同时还要防范风险。

根据中证网报道，尚福林在今天举行的“第11届财新峰会：重建全球信任”上表示，要建立适应经济社会发展的现代金融体制，并说中国资本市场在金融市场当中还是个短板。要优化融资结构，提升直接融资比重。

尚福林建议，首先应坚持金融服务实体经济的宗旨。服务现代化的经济体系建设，重点是要发挥金融对科技创新的支撑推动作用。

其次要坚持稳健的货币政策。要加强和改进金融宏观调控，防范国外超常规货币政策和经济过度金融化引发的货币溢出效应和输入性风险，平衡好境外与境内关系，平衡好经济增长和就业民生的关系，平衡好对冲疫情影响与保持金融稳定的关系，在多重目标当中寻求动态平衡，做好跨周期政策设计。要为实体经济发展营造适宜的货币金融环境。

他也提到，还应坚持深化金融供给侧结构性改革并坚持防范和化解金融风险的底线。要优化融资结构，提升直接融资比重。坚持金融双向开放。积极引进国外的金融机构和金融制度金融管理的一些经验，通过开放增强市场对全球优质金融资源的吸引，激发市场活力，提高的市场的效率。