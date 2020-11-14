复旦版中国医院榜单发布 张文宏团队十次蝉联专科榜第一

复旦大学医院管理研究所在上海发布《2019年度中国医院排行榜》、《2019年度中国医院专科声誉排行榜》和《2019年中国医院专科综合排行榜》，中国医学科学院北京协和医院、四川大学华西医院、中国人民解放军总医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院和复旦大学附属中山医院继续位居排行榜前五名。

值得一提的是，华山医院占据了三个专科榜单“第一”，分别为感染科、皮肤科、康复医学科。其中，“网红医生”张文宏所在的感染科今年已经第十次蝉联全国专科第一。

根据澎湃新闻报道，复旦大学医院管理研究所作为独立第三方开展的公益性学科评估项目，复旦版中国医院排行榜已是连续第11年发布。有100家医院进入“复旦版排行榜”，40个专科（前10名）榜上有名。

在上海，有17家医院进入《2019年度中国医院排行榜》前100名。而在《2019年中国医院专科综合排行榜》中，上海有七家医院九个专科位居全国医院专科综合排行榜第一，分别为病理科、内分泌科、消化病科等。

复旦大学医院管理研究所所长高解春透露，本年度排行榜组织者按照往年方法，向专家库里的专家发出邀评挂号函，并根据专家投票产生榜单，评审专家来自中华医学会和中国医师协会（包括各临床专科的全国主任委员、副主任委员以及中青年委员会的主任委员、副主任委员等）。

今年专家库人数与去年相比创纪录地增加了331名，达到5210名，最终再创新高收到回执3362份，比去年多出104份，有效回复率达到64.53%。

