李克强： 有信心亚细安和中日韩能携手应对第二波疫情

亚洲区域可能将在冬季面对第二波冠病疫情，但中国国务院总理李克强有信心，亚细安和中国、日本、韩国能携手减缓疫情的冲击，继续推进区域的经济复苏。

第23届亚细安加三（即中日韩）会议今午（14日）2时30分在线上举行。综合亚细安官网上发布的英语通译内容和新华社报道，李克强在会上感谢亚细安、日本与韩国，在中国最艰难的抗疫时期给予的谅解与援助。

与会的日韩代表为日本首相菅义伟和韩国总统文在寅。

李克强指出，冠病疫情正在全球肆虐，导致东亚区域经济一体化进程面临诸多挑战。亚细安加三国家今年4月针对疫情召开特别峰会后，各方积极推动落实会议各项成果，有力促进地区疫情防控和经济复苏，彰显了亚细安加三作为东亚合作主渠道的重要作用。

他强调，亚细安加三国家疫情防控取得初步成效，复工复产和产业链供应链有序恢复，东亚有望成为今年全球唯一实现经济正增长的区域。东亚各国的发展韧性，增添了区域应对挑战的底气和信心。

尽管区域可能在冬季面对第二波疫情，他有信心各国能携手合作，减缓疫情带来的冲击，继续开放经济，并确保产业的供应链和运作稳定；通过保持团结、开放、合作和包容，各国将继续为区域的和平与稳定作出贡献。

第十五届东亚峰也将于今晚7时举行，李克强和美国国家安全顾问奥布莱恩都将出席线上峰会。本届东亚峰会在美国选举后举行，中美代表在会上的互动备受关注。