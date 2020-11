美国务院：美国对台湾主权不采取任何立场

美国国务卿蓬佩奥突然公开称“台湾不是中国一部分”,引发巨大争议,但美国国务院随后在回答媒体询问时,强调美国基于美中三项联合公报、台湾关系法与六项保证的“一个中国”政策,并说美国对台湾主权不采取任何立场。

蓬佩奥在美东时间11月12日接受保守派电台主持人休伊特的采访时,直言“台湾不是中国的一部分”, 并称这一点在多年前时任总统里根政府所作的政策制定工作中得到了承认,也强调美国政府“35年来在任何党派执政下,都一直遵循这些工作所制定的政策。”

外界分析,蓬佩奥所引述的里根政府对台政策,是指1982年和北京签署《八一七公报》的同时,也向台北提出的“六项保证”(Six Assurances)。其中一项保证,就提及台湾主权问题——“美国未改变关于台湾主权的立场”(The United States has not altered its position regarding sovereignty over Taiwan)。

据台湾《联合报》报道,有记者以蓬佩奥的说法和一中政策相比,询问美国国务院,蓬佩奥是否违背一中政策。美国国务院昨天(14日)答复时,并未直接回应或收回蓬佩奥的说法,而是重申一中政策。

美国国务院一名发言人说,美国过去40年来,遵循1979年通过的台湾关系法、美中三项联合公报,与1982年里根给台北的六项保证。

这名发言人提到,美国长期实施一中政策,与北京主张中国执政当局拥有台湾主权的一中原则有所不同。

发言人也说,美国的根本利益是,台湾问题必须在非胁迫、且两岸人民所能接受的方式下,和平解决,这也是北京的承诺。

报道称,“美国不对台湾主权采取立场”,极少出现在美国政府解释一中政策的用语中,但这个说法等同美中上海公报,即美国认知到(acknowledge) 在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国,台湾是中国的一部分,美国政府对这一立场不提出异议。

北京方面也在上海公报提到,“解放台湾是中国内政,别国无权干涉”,中国政府坚决反对任何旨在制造“一中一台”、“一个中国、两个政府”、“两个中国”、“台湾独立”和鼓吹“台湾地位未定”的活动。

中国大陆外交部发言人汪文斌前天批评蓬佩奥出于一已政治私利,不顾中美两国人民的根本利益,进一步破坏中美关系、损害台海和平稳定,居心险恶。他并警告任何损害中国核心利益、干涉中国内政的行径,都会遭到中方坚决回击。

台湾总统府发言人张惇涵则说,“中华民国是主权国家,这是不争的事实”,并称台湾一贯主张海峡两岸应基于对等尊严原则,共同维护台海和平稳定现状。