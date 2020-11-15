港区人大常委谈议员资格：人大常委会并非胡乱做决定

港区全国人大常委谭耀宗在谈到立法会议员资格时强调，人大常委会并非胡乱做决定或随便运用权力，只是特区政府处理不到的问题，就有交由人大常委会处理的必要性。

谭耀宗今天（15日）在香港商业电台节目上说，人大常委会在立法会议员资格课题方面，不单处理四名曾被选举主任裁定提名无效的议员是否可以留任，也说清立法会议员资格问题。他提到，由于课题较为敏感，人大常委会没有在开会前公布相关议程。

谭耀宗期望港府早日就《基本法》中有关宣誓及效忠的条文进行立法，有清晰的法律处理议员资格问题。

在民主派议员“总辞”后，谭耀宗呼吁仍留在议会的建制派议员与政府商讨，在剩下约七个月的任期先处理有利经济民生事务，让市民觉得议会是理性务实解决问题，并认为当务之急是冠病防疫抗疫，否则经济不能恢复，失业人数也会增加。

谭耀宗也提到，港府害怕议案被立法会反对等问题已不存在，这是政府做出成绩的好机会，并期望行政长官即将发表的施政报告，能让市民觉得政府“贴地”（贴近民生）。

港府上周三（11日）依照全国人大常委会公布的国家效忠法定要求和条件，宣布在今年9月立法会选举中被裁定提名无效的杨岳桥、郭荣铿、郭家麒、梁继昌四人，即时丧失立法会议员资格。15名泛民主派议员随后提交辞呈以示抗议。

香港政务司司长张建宗认为，中国全国人大常委会就香港立法会议员资格问题作出的决定合宪、合法、合理，并且是香港拨乱反正的必要之举。