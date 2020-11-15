30多名学生感染诺如病毒 福州一中学停课

有学生家长反映，中国福州一所学校有不少学生出现腹泻状况，目前学校方面已经停课了两天。

据《海峡都市报》报道，福州市民陈女士11月13日说，当地福州四十中金山分校出现多名学生腹泻。“学校说是诺如病毒感染性腹泻，还叫了医生，初二年段情况比较严重，初三的学生也出现感染症状。学生都是在学校用餐，我们怀疑是学校食堂出了问题。”

据悉现在学校放假两天，理由是老师阅卷。

记者从学校保安处获悉，停课的原因是因为“吃的问题””。

该校的张校长说，学校只是调整上课时间，不是停课。说到原因，张校长说学校出现部分学生腹泻，确认是诺如病毒感染。感染的学生人数大约有30多人，截至14日下午，除了一名轻症患者外，其余全部恢复。

至于家长们质疑的学校食堂食品安全问题，张校长回应道，学校的餐饮是统一招投标的配送公司提供，学校内并没有食堂。他认为诺如病毒感染是流行病学问题，和餐饮无关，主要就是“秋泄”。

福建省第三人民医院儿科主治医生陈婧婧说，诺如病毒感染性腹泻全年均可发生，每年的10月到次年3月为高发季节，诺如病毒具有发病急、传播速度快、涉及范围广等特点，常造成学校等集体机构的爆发疫情。

诺如病毒感染影响胃和肠道，发病以轻症为主。最常见的症状是腹泻、呕吐、反胃、恶心和腹痛，儿童和成年人均可感染，常表现为“上吐下泻”，儿童以呕吐为主，成人以腹泻为主。

诺如病毒感染属于自限性疾病，多数患者发病后无需治疗，休息两至三天即可康复，少数患者因出现严重并发症需要及时进行治疗。