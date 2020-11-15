川大清退300名研究生：对学生培养质量有刚性要求

中国四川大学八个学院最近对规定期限内未完成学业的300多名研究生进行清退。该校说，对学生培养的质量要求是刚性的，学校也对导师作出相应处罚机制。

据《环球时报》报道，四川大学清退300余名研究生14日登上热搜，该校对在学校规定的学习年限内未完成学业的上百名研究生，作出退学处理。这些研究生中，最早入学的是2002年，最晚是在2015年。

四川大学研究生院负责人介绍，其实从今年5月起到11月，四川大学已先后有22个学院，发布了《研究生退学处理决定公告》。本次被清退的学生，均属在规定期限内未完成学业的情况。

5月份以来，川大已对300余名“在规定时间内未完成学业”且“无法联系”的研究生，作出退学处理，部分来校领取书面退学决定书的研究生不在公告名单内。

中国硕博士研究生的学制时间全国统一，而各高校规定的“最长学习年限”有所不同，四川大学规定为四到六年。至于能不能延长学习年限，四川大学指出，加强培养过程的管理，是为了进一步提高学生的培养质量。

四川大学研究生院常务副院长万学红说：“像我们这种大学，办学质量是第一位的，任何事情、任何规章制度、流程管理都要服务于（学生培养）质量。所以（学生培养）质量是刚性的，这个（四到）六年还是根据人才培养的规律，国内外高校办学的经验多年的积累，制定的。”

四川大学也对导师作出了相应处罚机制。只要三年以内有两个同学，在最长学习期限内没毕业，或者三年以内有两个同学，没有就业，导师就要停止招收研究生一年。