大陆官媒：再说一遍 台湾是不可分割的

中国大陆官媒对美国国务卿蓬佩奥关于台湾的言论发文说，蓬佩奥在涉及中国的问题上，几乎没说过正确的话。需要再次重申，台湾是中国不可分割的一部分。

据新华视点在微信公号上发表的文章，文章批评说：“蓬佩奥讲话常常令人忘了他的身份和头衔。身为美国对外事务的高级决策者之一，他对现当代国际关系史和国际关系基本准则的无知令人叹为观止。”

大陆官媒重申，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，是不容置疑的客观事实，也是国际关系基本准则和国际社会普遍共识。一个中国原则是中美关系的政治基础。

文章强调，蓬佩奥逞一时口舌之快对台湾的民进党其实没有多大帮助，付出的代价却要台湾人民来买单。文章更写道：“如果不想在不远的将来像小丑一样下台，还是老老实实地按中美三个联合公报的规定行事吧。”

大陆官媒指出，一些美国政客出于自身利益玩弄“以台制华”，台湾民进党当局却误以为自己身价倍增，有了“叫牌”的实力。民进党面对大陆时口口声声讨要“对等、尊严”，面对美国时却低声下气、卑躬屈膝，只为谋一党一己之私，毫不在意民族根本利益和台湾人民福祉。

文章最后重申，国家统一是历史必然，这是任何人、任何势力都无法阻挡的。如果有谁还对此有所怀疑而不惜铤而走险，人民一定会让他看到决心和能力。