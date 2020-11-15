深圳停车位缺口达百万 业界看好新商机

中国深圳市的车辆和车位数量相比，存在近百万个车位缺口。专家认为，实现全市停车场整体管理，提高停车场管理水平和车位的使用率，一方面实现市民便利停车，另一方面也可以带动停车场收入的增长。

据第一财经报道，记者从深圳市交通警察局获悉，深圳市机动车约335万辆，经营性停车场6420家左右，经营性停车车位170万个，非经营性停车位约70万个，路边停车位约2万个。车辆和车位数量相比，仍存在近百万个车位缺口。

在“停车难”的窘境之下，深圳各大三甲医院周边甚至还衍生了“代客停车”服务。据了解，车主现场支付几十元不等的金额，就有人替车主泊车，再将车钥匙送还车主。

“就单纯地从车辆和停车位数量的比较来看，深圳都还有近百万个车位缺口，而再加上停车‘潮汐化’问题严重，医院、学校、写字楼等地车位需求时间段差异大，‘停车难’的问题更加严峻。”

深圳市人大代表、深圳市停车行业协会秘书长张毅说，“停车难”现在已经成为民生问题，车位和车辆的数量严重不匹配，找不到停车位、停车费太贵、电动汽车找不到充电桩等都成为民生的痛点。

张毅说，停车场本身就是一个很大的产业，如何盘活停车场，让市民可以实现快速停车，需要数据的支撑。通过收集全市停车大数据，搭建停车平台，实现全市停车场整体管理，提高停车场管理水平和车位的使用率，一方面实现市民便利停车，另一方面也可以带动停车场收入的增长。

中制智库研究院院长新望说，未来的城市，由于新能源革命，车越来越便宜，车越来越多，与人一样，车也需要住宅。未来更多需要泊车公司提供停车综合解决方案。

新望认为，停车产业是大数据和物联网的理想应用场景，未来需要把车库的管理、维护、收费以物联网的形式做一提升。大都市的停车立体化、产业化和互联网化，是大势所趋。