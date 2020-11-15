大陆拟定顽固台独份子清单 严厉制裁终身追责

香港媒体披露，为了有力打击台独势力，中国大陆有关方面正在研究制定台独“顽固份子”清单，对这些顽固份子采取严厉制裁等措施，包括依据《反分裂国家法》及《刑法》、《国家安全法》有关“分裂国家罪”等条款绳之以法，终身追责。

据香港《大公报》今天（15日）引述“权威渠道”报道，这项清单针对“涉‘独’言论嚣张、谋‘独’行径恶劣的顽固份子”，及其金主等主要支持者。

报道称，中国《反分裂国家法》和《国家安全法》强调，中国的主权和领土完整不容侵犯和分割，台湾是中国的一部分，任何个人和组织违反《国家安全法》和有关法律，不履行维护国家安全义务或者从事危害国家安全活动的，依法追究法律责任。

《刑法》也对“分裂国家罪”作出了具体规定：“组织、策劃、实施分裂国家、破坏国家统一的，对首要分子或者罪行重大的，处无期徒刑或者十年以上有期徒刑；对积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑；对其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。煽动分裂国家、破坏国家统一的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；首要分子或者罪行重大的，处五年以上有期徒刑。”

报道也称，针对台独势力的“频频冒险挑衅”，大陆方面正在祭出不同类型的惩戒措施，拿出相应工具，给台独分裂势力“迎头痛击”。