快递员一天派送400单 中国物流迎年度大考

中国一年一度双11购物节落下帷幕，但尾款人的等待才刚刚开启。订单增加之际，各地物流和快递员压力不小，中国物流面对员工短缺的年度大考。

据第一财经报道，过去12年里，天猫双11物流订单量从2009年的26万起步，到今年达到23.21亿单，增长近9000倍，约等于2010年国内全年的快递量总和。京东物流数据显示，双11期间开放业务增长102%，个人快递单量增长164%，京东云仓单量增长138%。

订单增加之际，各地物流和快递员压力不小。一位业内人士说，如果比对2010年和今年中国快递员数量和天猫双十一快递量会发现，十年间天猫双十一物流订单增加了232多倍（今年是23.21亿件物流订单，2010年是1000万件物流订单），但对应的中国快递员的增量仅七倍多（今年底快递员是400万人左右，2010年是54万人），可以预见快递员承压之大。

记者走访了上海市多个物流驿站，驿站内堆满了快递包裹，周边居民下班后会前往驿站取快递。由于缺乏人手，部分驿站门前贴上招聘启事。

一位圆通快递的快递员说，“（双十一期间）物流慢，如果已经到达站点还是能当天送到。”双十一期间他一天送400多单，双十一之前每日单量大约为200单。

收入方面，他的日常收入每天400元（人民币，下同，81.63新元）左右，而双十一期间则有600至700元的日收入。同时，他透露顺丰、京东每单给快递员的费用高于圆通等。

大数据同样表明物流行业出现了快递员短缺的情况。近日，BOSS直聘对外发布了《2020双十一灵活用工观察报告》。该报告显示，从用工岗位看，配/理/拣/发货员成功超过快递员成为今年双十一灵活用工需求量最大岗位。

面对用工压力，快递公司纷纷利用科技手段来提升配送效率。

京东物流和京东零售联动推出“预售前置”模式，在消费者支付定金后将预售商品前置到距离消费者最近的仓库以及快递网点。顺丰则在快件收派环节批量投入使用自主研发的可穿戴智能设备，便于快递员通过线上简单操作，快速扫描客户的扫码寄件单、自寄码等任务。

业内人士认为，物流行业人力的增量短期内难以得到缓解，需要企业做到以下几点：一是电商供应链上游推进商家与物流协同，以大数据测算需求并预售，实现物流先行，提前就近消费者预存备货，分解双十一配送压力。二是电商供应链中游强化智能化分拣中心等投入，提高自动化率，保持物流中枢的高效精准匹配，降低中间环节的时间成本。三是电商供应链下游强化末端服务模式变革，如开展类似菜鸟驿站、申通喵站等末端寄存自提服务，或者强化丰巢等自提柜建设，缓解末端配送压力。