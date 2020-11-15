爱立信CEO：支持华为对瑞典禁令提出质疑

爱立信首席执行官鲍毅康（Borje Ekholm）受访时说，其认为瑞典邮电通信管理局（PTS）的决定，是限制了自由以及开放的市场准入，欢迎华为以及三大运营商对此决定提起质疑。

据第一财经报道，鲍毅康11月13日受访时表示，中国一直以来都是爱立信市场战略非常重要的组成部分，展望未来，中国仍然是公司非常重要的战略组成部分。瑞典邮电通信管理局（PTS）的决定，是限制了自由以及开放的市场准入，公司认为这是不好的，因此也欢迎华为以及三大运营商对此决定提起质疑，会有公平的裁决来做出相应的决定，以确保市场的开放和公平。

爱立信公司最早创立于瑞典，鲍毅康此番表态的背景源于瑞典邮电通信管理局不久前对华为和中兴的5G设备的禁令。该事件的最新进展是在11月9日，斯德哥尔摩行政法院表示暂时取消对华为和中兴通讯公司的禁令。同时表示，瑞典邮政电信管理局有权对该裁决提出上诉。

上月爱立信发布的第三季度财报显示，该公司净销售额增加至575亿瑞典克朗（89.20亿新元），同比增长1%。第三季度，爱立信所有业务部门的毛利率增至43.2%（2019年同期为37.8%），达到了2006年以来的最高水平。

爱立信指出，三季度销售额的增长主要受益于中国大陆的5G销售。财报数据显示，包括中国市场在内的东北亚地区净销售额为88亿瑞典克朗，同比增长了39%。此外除了东南亚及大洋洲印度地区实现了5%的同比增长，爱立信全球区域其余市场均遭受了下跌。而东北亚地区净销售额又主要源于中国地区5G网络的部署。

鲍毅康强调，爱立信是中国国内三大运营商都选择的唯一的跨国的供货商，他们在建设无线网络的过程中都选择了爱立信作为合作伙伴。据了解，中国联通的L900基站项目与中国移动的2020基站都是爱立信在中国的重要项目。去年4月，中国联通采购L900的基站，华为、中兴、爱立信、诺基亚都参与报价。

从最终的采购合同来看，爱立信获得的份额排名第三，领先诺基亚，仅次于华为、中兴。今年3月份，中国移动公布了2020年5G基站采购名单，爱立信中标份额达11.5%，拿下26606个基站，合同收入高达30多亿元。

鲍毅康表示：“我们的成长也要归功于这些运营商大规模的进行5G的部署...非常期待在中国能够目睹并学习5G应用的发展。”

截至发稿，爱立信已经在全球斩获了116个5G商用合同，为全球65个运营商、69个商用网络提供设备。