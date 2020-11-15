蔚来今年股价暴涨十倍 香橼看空后股价高台跳水

新能源车交付量创新高，造车新势力美股股价连续多周强势，过去一个月，蔚来汽车大涨56.5%，小鹏汽车飙升92.9%，理想汽车累计涨幅57.8%。但沽空机构香橼一纸报告，令上述个股周五高台跳水，集体下挫。

据第一财经报道，香橼报告称，近期投资者对新能源车的狂热，显示出他们并未深刻认识到中国市场的激烈竞争，尤其是车企之间的价格战。

报告指出，特斯拉Model Y在中国的定价对蔚来ES6车型形成压力，并预测特斯拉可能将国产Model Y价格由48.8万人民币（9.96万新元）降至37.4至38.8万人民币，此举将对蔚来EC6和ES6车型的订单量产生不利影响。上月，特斯拉在中国的销量是蔚来的两倍有多。香橼认为，考虑到市场竞争格局，蔚来股价已经脱离合理范围，给出的目标价为25美元。

报告拖累蔚来周五下挫7.7%，小鹏汽车收跌6.1%，理想汽车下跌1.8%。

中国国产新能源车企的入局和崛起，也让市场竞争空前激烈。今年10月，蔚来月交付量首次突破5000辆，合共交付新车5055辆，同比实现翻番；小鹏汽车单月总交付量达3040台，同比增长229%，连续两个月达3000台以上；理想交付汽车3692 辆，连续三个月刷新单月交付纪录。

理想汽车周五预期，四季度交付量可增至1.1至1.2万辆。该公司周五盘前发布上市后首份财报，截至9月底止的季度，总营收为25.1亿元人民币，较二季度增长28.9%，汽车销售额为24.6亿元人民币，环比增长28.4%，交付量达8660台，环比增长三成一，也下创新高。

期内，该公司净亏损1.1亿元人民币，环比上升42.2%，主要因为运营开支、研发费用和销售成本均较上季大幅增加，运营开支和研发费用增幅分别为55.2%和66.1%。不过，非美国通用会计准则下则实现扭亏，净利润1600万元人民币，而今年二季度净亏损达1.6亿元人民币。公司现金流情况良好，自由现金流为7.5亿元人民币，环比增长149.3%。利好财报刺激该股盘初飙升两成八，股价一度突破40美元，并带动造车新势力全速前进，蔚来和小鹏汽车周五早盘最多涨11%和14%。

第一财经评论说，不过，今年以来造车新势力马力十足，香橼资本用“狂热”一词形容板块炒作毫不为过，蔚来今年以来股价暴涨十倍，理想汽车上市仅仅三个月，股价累计大涨171.3%，小鹏汽车8月底上市以来累计涨幅179.9%。

中概股新能源车为何受到追捧，纽交所交易员安德森（Timothy Anderson）说，近期资金炒作新能源车，或因拜登政策利好板块。拜登承诺将美国经济复苏与应对气候变迁挂钩，在竞选过程中提出了一系列在国际和国内改善气候和环境问题、推动能源革命的措施。安德森表示，届时石油生产成本料将上升，监管也将趋严，从而推高油价，人们或因油价上升转而购买新能源车。