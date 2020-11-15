台外交部：以适当方式与拜登团队保持互动

台湾外交部今天（15日）强调，外交部及驻美国代表处透过各种适当方式，与宣布胜选的拜登团队保持顺畅的沟通联系与良好互动。

据台湾《联合报》报道，美国总统选举结果大致底定后，外交部说，他们向现任的特朗普政府传达台湾由衷的感谢，并依既定步调积极推动“台美经济繁荣伙伴对话”等多项进行中的台美要案。

台湾外交部强调台美关系向来密切友好，无论在自由、民主、人权、市场经济，还是区域或全球事务上，台湾都是美国紧密、可靠且重要的伙伴，并说这是台美关系长期以来，受到美国历任政府与国会跨党派强劲支持的根本原因。

外交部也提到，台湾政府将在过去奠定的深厚基础上，稳健推展台美更紧密、广泛与多元的合作与交流。

台北驻美代表萧美琴今早在推特上说，她已致电拜登竞选团队的外交顾问布林肯（Tony Blinken），并希望台美两地未来能继续紧密合作。

萧美琴提到，她传达了台湾祝贺拜登当选的信息，并对于民主和共和两党在台美关系方面的支持表示赞赏。

台湾总统蔡英文上周日（8日）也发推文，祝贺拜登和他的副手哈里斯当选，并期待双方共同努力，进一步加强台美关系并对国际社会做出贡献。

蔡英文2016年在美国大选结果出炉后致电特朗普，成为自1979年以来台湾总统首次与候任美国总统沟通。蔡英文是否会致电恭贺拜登，成为台湾立委关注的焦点。

综合三立新闻网、彭博社和路透社报道，台湾外长吴钊燮上周四（12日）告诉立委，台美双方正在商谈，以得出最恰当的方式，不排除会发贺电给拜登。

有立委询问吴钊燮，如果拜登拒绝与蔡英文通话，这是否算是台湾在外交上的一种挫折。吴钊燮回应时说，任何通话都不会影响到台美关系。