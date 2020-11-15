陈水扁：蓬佩奥没说的是台湾是否为“主权国家”

台湾前总统陈水扁今天（15日）在谈及美国国务卿蓬佩奥的两岸言论时认为，蓬佩奥没说的是，“台湾是否为主权国家？”

陈水扁在面簿上说，在美国总统小布什时期担任国务卿的鲍威尔2004年曾提到，“台湾不是独立的，台湾不享有一个国家的主权”，并称鲍威尔和蓬佩奥都是共和党政府的国务卿，谈到美国对台政策，“看是矛盾实际上并没有”。

陈水扁称，时任美国在台协会（AIT）台北办事处前处长杨苏棣2007年代表在总统府跟他提及的美国立场是：一、美国“全面拒绝中华人民共和国宣称台湾为其一部分”的主张；二、时任联合国秘书长潘基文铨释决议文，把台湾视为中国的一部分，美国表达不接受的立场，“因为对美国而言，台湾地位问题仍然是悬而未决的”。

陈水扁认为，蓬佩奥说的是前者，鲍威尔说的是后者。

美国国务卿蓬佩奥上周四（12日）突然公开称“台湾不是中国一部分”，引发巨大争议，但美国国务院随后在回答媒体询问时，强调美国基于美中三项联合公报、台湾关系法与六项保证的“一个中国”政策，并说美国对台湾主权不采取任何立场。

中国大陆外交部发言人汪文斌前天批评蓬佩奥出于一已政治私利，不顾中美两国人民的根本利益，进一步破坏中美关系、损害台海和平稳定，居心险恶。他并警告任何损害中国核心利益、干涉中国内政的行径，都会遭到中方坚决回击。

台湾总统府发言人张惇涵则说，“中华民国是主权国家，这是不争的事实”，并称台湾一贯主张海峡两岸应基于对等尊严原则，共同维护台海和平稳定现状。