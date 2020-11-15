张文宏：中国民众或许2022年春天才能出国旅游

上海市冠病医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏前天（13日）在北京出席第11届财新峰会时说，预计疫苗上市应该在今年年末明年年初，他预计在2022年的春天“说不定我们就可以开始重新背起行囊，到世界各地去走一走”。

据新民晚报网报道，张文宏说，目前中国的疫苗已经有非常好的保护效果，美国的疫苗保护率也达到比较高的水准，大家预期在今年的年底和明年的年初，都有可能会迎来一批可以接种疫苗的幸运的人。

但他提醒，疫苗就算最快在明年年初，或今年年底能够上市，对于疫苗的供应、普及以及在多大程度上可以提供保护，事实上今天仍然不是太清楚。

张文宏称，“有了疫苗不一定行，没有疫苗万万不行。”直指人类历史上，从未有一次病毒是靠人类自生，让病毒消失，因此要等到全球新冠疫苗接种率达到60%或70%以上，才能让新冠病毒降格成为类似流感的病死率较低的常驻病毒。

他说，“作为新冠病毒这种传染率非常高的病毒，疫苗接种率如果没有达到60%，我们是无法杜绝传播与发病的。”

张文宏也提到，按照现行各国疫苗研发、推动速度，“不出意料，应该在2022年的春天，说不定我们就可以开始重新背起行囊，到世界各地去走一走。”