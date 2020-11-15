中日首次达成双边关税减让安排

区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）今天正式签署。其中，中日两国首次达成双边关税减让安排。

据中国财政部网站报道，RCEP协定作为一个现代、全面、高水平和互惠的协定，由序言、20个章节（主要包括货物贸易、原产地规则、贸易救济、服务贸易、投资、电子商务、政府采购等章）以及货物贸易、服务贸易、投资和自然人临时移动承诺表组成。

中国财政部指出，RCEP协定货物贸易自由化成果丰硕。各成员之间关税减让以立即降至零关税、十年内降至零关税的承诺为主，自贸区有望在较短时间内取得重大阶段性建设成果。中国和日本首次达成了双边关税减让安排，实现了历史性突破。协定有利于推动实现区域内高水平的贸易自由化。

中国财政部指出，RCEP顺利签署，对增强各国疫后经济恢复、促进长期繁荣发展具有极为重要的推动作用。贸易自由化进程的进一步加快，将为区域经贸繁荣带来更大促进。协定的优惠成果直接惠及消费者和行业企业，将为丰富消费市场选择、降低企业贸易成本发挥重要作用。

中国财政部称，将认真贯彻落实中共中央、国务院决策部署，积极参与并推动RCEP协定，在货物贸易关税减让等方面开展了大量细致工作。下一步，财政部将积极做好协定关税减让相关工作。