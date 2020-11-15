德媒：拜登或对中国保持强硬

德国媒体报道，有专家认为，宣布胜选的美国总统候选人拜登可能会坚持现任总统特朗普的强硬立场，保留其所设置的贸易壁垒。此外，拜登的对华政策预计会受到跛脚的特朗普政府的负面影响，因为后者暗示和中国的帐还没算完。

据德国之声昨天（14日）报道，拜登一直在批评北京的贸易滥用行为，并认为这些行为对美国工人造成伤害。

英国咨询公司“资本经济”的亚洲资深经济学家莱瑟（Gareth Leather）说：“我不认为我们会回到特朗普之前的时代，因为不仅仅是共和党，民主党也同样热衷于在中国问题上采取更强硬的立场。现在美中关系又如此不合。”

专家们认为，在冠病疫情仍在肆虐的情况下，重启贸易谈判不会是拜登的首要任务。即使重启贸易谈判，与特朗普不同的是，如果中国在有争议的结构性问题不做出任何重大让步，例如知识产权和国家对产业的援助问题，拜登就不会回调关税。

报道称，作为拜登“雄心勃勃”的气候政策的一部分，中国的一些能源密集型出口产品，如钢铁和铝等，可能还会被征收碳调整费。

特朗普与中国发起的科技战，很可能会在拜登执政期间继续进行。报道称，拜登支持对中国科技巨头华为的禁令，也对TikTok处理数据的方式表示担忧。

资本经济的经济师伊文思-普理查德（Julian Evans-Pritchard）写道：“中美之间在科技和国家安全方面的裂痕越来越大，这是由于中国逐渐成为地缘战略竞争对手，而并非特朗普在2016年当选美国总统的结果。因此，虽然拜登也许会采取更加遵守规则的方法，但他不太可能在脱钩问题上做出根本改变。”

报道也称，拜登已经承诺要支持香港人权法案，这表明香港不太可能在短期内重获优惠待遇。此外，新疆人权课题以及中国大陆与台湾之间的政治紧张关系，将继续削弱任何和解的机会。