RCEP签署 国民党：应召开紧急高层会议商讨对策

“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）今天（15日）签署后，国民党批评说，过去四年，没有见到台湾民进党政府对于加入该协定有任何积极努力，连尝试都没有就宣告失败，呼吁台湾总统蔡英文召开跨部会紧急高层会议，提出具体因应之道，并向立法院进行正式、公开的报告。

据《自由时报》报道，国民党指出，台湾与RCEP成员的贸易占贸易总量的59%，投资额则占台湾对外投资的65%，如果始终不得其门而入，势必产生被排挤的负面效应。

国民党认为，民进党只想抓住美国，忽略双轨区域经济合作建制的竞合。蔡英文第一任期内，前期尚将跨太平洋伙伴协定（TPP）或跨太平洋伙伴全面进步协议（CPTPP）列于施政优先项目，后期则几不再提，将RCEP与CPTPP的快速进展视若无睹，反而以开放莱猪等措施，希望在对美经贸合作有所进展，但始终缺乏实际建树。

国民党指出，中国大陆在RCEP扮演重要力量，而该协定成员虽不乏日本、澳洲等美国的重要盟邦，但仍基于各自的整体国家利益考量，并未脱离RCEP谈判。民进党政府明知RCEP对台湾的重要性以及大陆在RCEP的影响力，却无心维系两岸的政治对话基础，以致参与之路难上加难。

国民党批评，民进党的不当政策让台湾真正变成亚太或印太地区的“经济边缘人”。蔡英文若再无适切的因应作为，眼见各方逐渐融入区域经济整合，台湾却只能坐困愁城，将葬送台湾的经济竞争力，以及台湾青年与下一代的未来。

国民党呼吁，民进党政府不要再忙于用官、民网军做图攻击对手，当务之急是立即由蔡英文召集跨部会的紧急高层会议，针对RCEP正式成形后对台湾的冲击，进行客观的、全方位的评估，提出具体的因应之道，并向立法院进行正式、公开的报告，以免让民众不知险将至。