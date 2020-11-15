香港四家冠病检测中心投入服务

香港四家新冠病毒社区检测中心15日正式投入服务，为香港居民提供单价不超过240港元的自费检测服务，第一阶段服务期为三个月。

据新华社报道，这四家检测中心分别是位于香港岛的鲗鱼涌社区会堂，位于九龙的梁显利油麻地社区中心，位于新界东的沙田沥源社区会堂以及位于新界西的元朗市东社区会堂。检测中心将采集鼻腔和咽喉合并拭子样本进行检测，检测结果可用于出行或工作证明。

香港特区政府政务司司长张建宗说，这些检测中心的使用，一方面为市民提供价格相对较低的检测服务，回应市场对自费检测服务的需求；另一方面，有助于特区政府更迅速灵活地应对出现紧急或突如其来的检测需求。

他还透露，由特区政府资讯科技总监办公室统筹开发的“安心出行”感染风险通知移动应用程序，将于11月16日起可供下载使用。这将方便市民储存出行记录，令卫生防护中心追查确诊病例工作更为有效。

张建宗强调，香港本地源头不明确诊病例数近日有反弹迹象，第四波疫情一触即发，加上冬季流感季节，应对疫情宜紧不宜松。为控制疫情，特区政府必须采取“外防输入”和“内防扩散”的防控策略。

他说，由于疫情有恶化迹象，特区政府14日公布一系列防疫措施，还即时引入强制检疫法律框架，让特区政府可要求某类人士接受病毒检测，相关医生可要求有症状病人接受检测，达到“早发现、早隔离、早治疗”的目的。