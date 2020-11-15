学者谈RCEP：将影响台湾执行新南向政策

全球最大自由贸易区协定《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）今天（15日）完成签署，因RCEP的15国间将进一步互相开放市场，恐难避免对台湾与各国或地区经贸关系，甚至执行新南向政策造成一定影响。此外，厂商势必更加快至东南亚投资脚步，进而带动新一波投资热潮。

据台湾《联合报》报道，中华经济研究院台湾东协研究中心主任徐遵慈撰文提到，亚细安目前已与中国大陆、日、韩、纽、澳、印度、香港签署及实施“亚细安加一”FTA（自贸协议）。其中，亚细安与中国大陆的亚细安加一FTA于2005年生效，升级版谈判已于2016年生效，目前除少部分产品外，双边推动全面自由化。亚细安-日本FTA则于2008年生效，零关税覆盖率约为93%。亚细安-韩国FTA于2009年生效，零关税覆盖率约为97%。

徐遵慈认为，未来在RCEP生效后，除中国大陆、日、韩与亚细安自由化将深化外， 中国大陆-日本、日韩间也将互相开放市场。除降税外，因RCEP将采用区域内单一原产地规定，将可望有效整合区域内供应链。RCEP也将促进服务贸易与投资自由化、改善自然人移动限制、消除或调和产品标准、检验检疫等非关税措施，并触及电子商务交易下消费者保护等新兴议题，对台湾影响层面将既深且远。

目前台湾对RCEP国家或地区出口半导体与资通讯产品等，因属资讯科技协定（ITA）产品而享零关税待遇，不受任何FTA影响。不过，徐遵慈说，台湾对亚细安出口农业与食品加工产品、机械、石化、纺织原料与其他非ITA产品，则因关税差异而已影响出口竞争力，例如亚细安国家对进口机械产品的关税大致介于8%至15%间，对进口自行车零组件关税也多高达30%。

根据台湾研究机构研究，台湾近年对印度尼西亚、越南、马来西亚、菲律宾、印度等国家或地区机械类产品出口不论金额或成长率均落后于中国大陆、日、韩，尤其在2000年中期后中国大陆、日、韩与亚细安FTA落实降税后更加明显。若加上近来台币强劲等因素，已导致台湾机械产品出口部份亚细安国家备感艰辛。

徐遵慈说，鉴于RECP影响甚巨，台湾相关机关应针对RCEP对台湾整体经济、贸易、投资等层面的影响，以及不同产业别的冲击与机会，进行质性与量性的影响评估。由于台湾短期内加入RCEP的机会不大，加上美国-中国大陆贸易战已造成东南亚国家的地位大幅上升，尤其越南、泰国、印尼、马来西亚、菲律宾、柬埔寨等国重要性水涨船高，因此未来厂商势必更加快至东南亚投资脚步，进而带动新一波投资热潮。