中国百强医院在北上广占比近半 深圳为零

报告显示，今年中国百强医院分布在21个城市，其中北上广三大一线城市合计达48家，占比近半。另外，武汉、西安、成都等大区中心城市医疗实力也颇为雄厚，不过，同样是作为四大一线城市之一的深圳，仍然是零上榜。

据第一财经报道，复旦大学医院管理研究所发布《2019年度中国医院排行榜》等榜单显示，北京共有21个医院进入百强医院榜，数量位居榜首。上海以18家位居第二。广州以九家位居第三。北上广三城合计共达48家，占比近半。

这三城之后，武汉、西安、重庆和杭州各有五家入围。这其中武汉、西安和重庆都是传统的十大城市，大区中心城市。武汉有两家医院入围前十，医疗实力较为雄厚。此外，杭州拥有浙大这样的顶尖大学，浙大医学院实力雄厚。

成都、南京各有四家，这两个大城市同样拥有雄厚的医疗教育资源。尤其是成都的华西系，实力很强。天津、沈阳、长沙和济南则各有三家入围，这些地方也都有拥有不错的医疗院校。

直辖市和强省会城市以外，只有两家医院入围，分别是来青岛的青岛大学附属医院和来自苏州的苏州大学附属第一医院，青岛是计划单列市，苏州则是经济总量最大的普通地级市，高等教育基础不错。

相比北上广以及武汉、西安等大区中心城市、强省会城市，一线城市深圳虽然近年来快速发展，GDP总量位居第三，但至今仍无一家医院进入百强榜，不少人选择到广州或者香港就医。

百强医院的前三强分别为：中国医学科学院北京协和医院，四川大学华西医院，中国人民解放军总医院。榜单前十强中，上海三家，北京和武汉各有两家，成都、广州和西安各一家。

好的医院与好的医学院校相辅相成，一个城市拥有好的医学院校，往往就会拥有一批实力强劲的医院，比如，北京的中国医学科学院、北大医学部、首都医科大学，上海的复旦大学上海医学院、上海交大医学院、海军军医大学，广州的中山系，武汉的同济和武大，成都的华西，西安的空军军医大学和西安交大，长沙的中南湘雅，山东的山大齐鲁，杭州的浙大，重庆的陆军军医大学和重庆医大等。

原广东省卫生厅巡视员廖新波分析说，医学院校的附属医院有教学和科研的任务，所以他们吸收最先进的技术和前沿的东西，因此普遍来讲，这些医院的医学水平比较高。“但也不是一概而论，在某些地区，他们的地方医院，可能胜过医学院校的医院。

目前深圳也在积极补短板。2018年6月，中山大学深圳校区开工，中山大学深圳校区重点发展医科和工科两门学科。在医科上，除了科学研究外，深圳市政府和中山大学还将合作在深建设三所高水平的附属医院。

廖新波说，建设区域医疗中心，并不是为了转送病人，而是要通过有实力的医院帮扶下面的医院提高水平，指导医生的诊断、治疗水平的提升，在这个过程中，有些因为团队、因为设施的问题，而不能在当地解决的，才送到上一级的医院。

中国社科院城市发展与环境研究中心研究员牛凤瑞对第一财经分析，我国幅员辽阔，一个人口省就是欧洲一个大国，因此一个省建设一个医疗中心，可以集中在省会、计划单列市或区域中心城市。一个省如果有一两个城市成为医疗中心，对大家看病也是一个很大进步，就不一定要到北京、上海了。

牛凤瑞说，医疗中心的均衡分布也是我国现代化进程的一个重要内容。不过，医疗资源也有一个集聚和规模效应，这样才能有更快的技术进步，因此就近看病是相对就近，不是绝对就近，比如到所在的省会或者附近的中心城市，就是相对的就近，也能在很大程度上方便人们就医。