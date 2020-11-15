习近平：将修复长江生态环境放在压倒性位置

中国将加大生态环境保护与治理，在长江构建综合治理新体系，并将修复长江生态环境摆在“压倒性位置”，在长江“十年禁鱼”期间，要加强治理，推进长江水生生物多样性恢复。

据新华社15日报道，中共中央总书记、中国国家主席、中央军委主席习近平昨天（14日）在结束江苏省的考察后，在南京主持召开全面推动长江经济带发展座谈会并发表讲话。

他指出，要把修复长江生态环境摆在压倒性位置，构建综合治理新体系，统筹考虑水环境、水生态、水资源、水安全、水文化和岸线等多方面的有机联系，推进长江上中下游、江河湖库、左右岸、干支流协同治理，改善长江生态环境和水域生态功能，提升生态系统质量和稳定性。

习近平要求，要强化国土空间管控和负面清单管理，严守生态红线，持续开展生态修复和环境污染治理工程，保持长江生态原真性和完整性。

他也强调，要加快建立生态产品价值实现机制，“让保护修复生态环境获得合理回报，让破坏生态环境付出相应代价”。要健全长江水灾害监测预警、灾害防治、应急救援体系，推进河道综合治理和堤岸加固，建设安澜长江。

习近平强调，要围绕当前制约长江经济带发展的热点、难点、痛点问题开展深入研究，摸清真实情况，找准问题症结，提出应对之策。

他要求中央企业、社会组织要积极参与长江经济带发展，加大人力、物力、财力等方面的投入，形成全社会共同推动长江经济带发展的良好氛围。要保持历史耐心和战略定力，一张蓝图绘到底，一茬接着一茬干，确保一江清水绵延后世、惠泽人民。

中共中央政治局常委、国务院副总理、推动长江经济带发展领导小组组长韩正在会上也表示，要抓好长江“十年禁渔”，推进长江水生生物多样性恢复。要加强区域协调联动发展，推动长江经济带科技创新能力整体提升，统筹优化产业布局，严禁污染型产业、企业向上中游地区转移。

新华社报道称，习近平是在江苏考察结束后“专门召开这次座谈会”。

会上，推动长江经济带发展领导小组办公室主任何立峰、生态环境部部长黄润秋、水利部部长鄂竟平、农业农村部部长韩长赋、江苏省委书记娄勤俭、江西省委书记刘奇、四川省委书记彭清华等七位官员先后发言，介绍了工作情况，提出了意见和建议。参加座谈会的其他省市主要负责人则提交了书面发言。