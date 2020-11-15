快评： RCEP让中国长舒一口气

区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）今天正式签署，这让一直担心签署或有变数的中国长舒一口气。中国媒体纷纷打出“全球最大”、“超重磅”等抢眼标题，表达对RCEP签署的兴奋。

中国官方也难掩喜悦。总理李克强今天表示，RCEP的签署不仅是东亚区域合作极具标志性意义的成果，更是多边主义和自由贸易的胜利。它让人们在阴霾中看到光明和希望，表明多边主义和自由贸易是大道、正道，仍然代表着世界经济和人类前进的正确方向。

不难看出，李克强所说的阴霾既包括冠病疫情给全球经济造成的巨大冲击，也暗指美国特朗普政府过去几年推行“美国优先”的单边政策给多边主义和自由贸易带来的伤害。实际上，就在今天RCEP签署之前，中国仍担心美国会阻挠日本、韩国、澳大利亚等盟友在协定上签字。

美国也确实不希望看到RCEP签署成功。这不仅因为美国没有参加该协定，更因为美国不愿让中国在东亚区域合作中扮演主要角色。就在上周，美国国务院两名高官还分别就RCEP对韩国和日本发出警告，指该协定不利于人权和数据隐私安全，声称让中国参加任何形式的贸易协定都是“最坏的决定”。

但RCEP还是来了。原因其实很简单，与缺乏证据的安全隐患和比较空泛的人权概念相比，通过自由贸易和经济一体化搭上中国经济增长的快车，恢复和促进受到疫情冲击的本国经济增长，是中国和其他RCEP签署国的基本共识和利益所在。至于中美之争孰对孰错，则属于另一个层面的问题，没必要与经济合作混为一谈。

对中国来说，RCEP的签署是一个不折不扣的胜利。RCEP15个成员国总人口、经济体量、贸易总额都占全球总量约30%。有了这个全球最大的自贸区，中国更有底气与美国周旋。

过去两年，中美关系全面倒退严重恶化了中国的外部环境。中国内部尤其是外贸企业感觉到生意越来越难做，很多人忧心忡忡，觉得中国外部环境很难改观，未来也充满不确定性。

虽然支持多边主义的拜登击败了单边主义的特朗普成为下任美国总统，但对中国来说，拜登的多边主义是否包括中国，目前还是一个未知数。而且，不少人认为拜登上台后，将改变特朗普不断“退群”的做法，联合盟友对中国施加更大压力。比如美国可能会加入没有中国的跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP），重组围堵中国的统一战线。

而RCEP将在东亚区域形成一个统一的自由贸易区，促进区域内的商品、资本、技术和人员跨境流动，这将大幅提高美国在东亚乃至全球组建对华统一战线的成本，甚至让美国在经贸领域封杀中国的影响力变成不可能。

通过RCEP，中国和日本、韩国分别达成了双边关税减让协议。在东亚经济体中，中日韩三国经济互补性最强，合作前景最广。中日韩虽然也在进行自贸协议谈判，但由于历史问题和现实矛盾，加上美国从中作梗，谈判进程并不顺利。而在RCEP框架中，中日韩打破了彼此间的一些贸易壁垒，这对中日韩未来达成一套经济一体化的方案大有助益。中日韩经贸关系更加密切，必将增加美国借日本、韩国遏制中国的难度。

当然，RECP也给中国带来一些挑战。随着中国人力、环境成本的提高，中国一些劳动密集型的产业将面临来自越南等国家的有力竞争。同时，在高端产品方面，中国相关企业也将面临日韩同类企业的竞争压力，农产品领域则要面对澳大利亚、新西兰的竞争优势。不过，这些竞争在给中国压力的同时，也为中国经济转型与升级提供的了动力。

但整体上看，RCEP给中国带来的机遇远远大于挑战，它对中国的好处也远远不止抵御美国打压这么简单。从近期看，RCEP有助于中国扩大同区域其他国家的经贸和投资往来，为中国出口和投资打开更大空间，对中国外贸企业是个重大利好。对中国消费者而言，将有更多优质外国产品以较低关税进入中国市场，当然也是利好。

从长远看，随着RCEP的落实，全球最大的经济共同体不仅将在东亚出现，还可能不断扩大。作为RCEP框架中体量最大、产业链最全、综合实力最强的国家，中国只要带头遵守协定，展示大国风范，其未来的收益将不止于经贸，形象上也能加分。