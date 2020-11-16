在港被砍富豪钱峰雷：不知对方是谁 悬红千万港元缉凶

外号“钱多多”的中国大陆富豪钱峰雷前天在香港遭三名刀手追砍受伤后，昨天接受香港媒体访问时称，他不知道对方是谁，也没有与人发生冲突。

因与阿里巴巴创始人马云是多年好友，已入籍香港的钱峰雷惊传遇袭受伤后，马上引起舆论热议。

钱峰雷昨天下午接受网媒“香港01”访问时说，不知道袭击他的人是谁，也没有与人发生冲突，受伤进行手术后，正在休息。

报道称，钱峰雷声音显得疲累，其后不愿再多谈遇袭一事。媒体昨天也到其豪宅欲查问，但无人应门。

“香港01”指出，钱峰雷前天接受手术后，情况严重，其后出院休息；其助理伤势一度危殆，幸经治疗后情况转为严重。警方将案件列作伤人，交由湾仔警区反三合会行动组跟进，暂未有人被捕。

另一方面，钱峰雷昨天在个人微博表明，今天将在香港报章刊登悬红1000万元（港元，174万新元）缉凶的全版广告，相信这是香港有记录以来最高的悬赏。

钱峰雷还写道：“若能够提供可靠消息及证据指证幕后指使人士，及在香港成功定罪，可面议获得更高赏金。”《星岛日报》披露，钱峰雷遇袭前，曾与人在湾仔的顶级私人会馆“皇朝会”发生争执，警方正循此线索展开追查。

钱峰雷（44岁）前天凌晨与助理离开“皇朝会”时，钱峰雷的司机正驾驶七人座汽车在外等候。两人登车时，三名刀手从一辆疾驰而来的汽车跳下，向他们追斩。

两人走避不及，大腿中刀的钱峰雷冲上司机驾驶的汽车，逃回他在香岛道的豪宅求援；助理头破血流，留在现场待救。凶徒得手后逃逸。

该助理随后被救护车送院，头部需包扎，脸部及双手还沾有血迹；钱峰雷则由司机陪同送院，两人接受初步治疗后，转院作进一步治疗。

警方接报后严阵以待，兵分两路封锁现场调查，另派多名警探到香岛道的钱宅调查，目前正追缉凶徒归案。

钱峰雷和助理都是持香港身份证的中国大陆人。来自浙江宁波的钱峰雷是环球国际控股（香港）有限公司董事长，与马云是从中学时代就相识的好友，今天是他的44岁生日。

钱峰雷家财万贯，也是知名慈善家，因在同学聚会每人赠送iPhone手机，以及参加艺人李亚鹏及王菲主办的慈善晚宴，以2000万元（人民币，下同，400万新元）投得一件玉观音摆设，被网民及李亚鹏称为“钱多多”；他也因在汶川大地震、玉树地震赈灾时捐出巨款，被网民称为“钱雷锋”。家乡宁波2013年发生水灾时，他个人捐款高达1000万元。

钱峰雷拥有多辆名车、私人飞机，且出手阔绰，据悉其表弟结婚时，他曾在婚礼上派出总共逾200万元的红包，每封1万元起，最多一封12万元，更退回婚宴的宾客“人情”。

他被人津津乐道的轶事，还包括送宝马轿车给父亲上街买菜。2015年，他在香港苏富比以4220万港元（734万新元），买下马云的油画处女作《桃花源》，作慈善用途。