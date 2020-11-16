安排“八路军”住别墅抹发胶 抗日新剧被官媒狠批

以“亮剑3”为噱头的抗日剧《雷霆战将》，近期正在一些平台热播。然而，该剧的一些情节引来不少质疑，在这部电视剧中，竟然让“八路军战士”住豪华别墅，主角几乎清一色都用发胶、发蜡，《人民日报》15日刊文，批评这情节设置距离历史真实太遥远。

报道称，与过去的抗日神剧相比，《雷霆战将》表面看来并没有手撕鬼子、单手掏心、手榴弹炸飞机等雷人情节。但是这部剧的离奇之处仍然让人咂舌，过于脸谱化的设计，过于浮夸的表演，明显缺乏事实依据的情节设定，让网友们评价为：“这部剧完全没有脱离抗日神剧的套路——只不过披上了一层‘青春热血偶像剧’的外衣。”

14年抗日战争艰苦卓绝，面对穷凶极恶的日寇，中国人民付出了极为惨痛的代价。今天用艺术手段再现这段历史，是为了让后世铭记历史，不忘国耻，也是为了缅怀抗日先烈的爱国主义精神。而一段时间中，曾经出现的“抗日神剧”背离这一初衷，情节夸张，不尊重历史，受到广泛批评，近些年来越来越少出现了。然而现在这类电视剧似有改头换面、卷土重来的势头。区别于前些年的套路，现在竟然把“偶像剧”套路用在抗日题材上，可惜就算演员再俊美，服装再精致，背离历史真实，不能让人欣赏。

从这部电视剧看，用一些“偶像剧”套路，意在吸引年轻人观看，提高收视率。但正因为年轻观众多，更需要尊重事实、尊重历史，否则就容易误导青少年，使他们无法洞悉历史真相，无法真正了解革命先烈的英雄事迹。

影视剧中考虑年轻人的习惯，创新表现方式，并非不可以，但前提是尊重历史，不能剑走偏锋。当年电视剧《亮剑》以新颖的叙事风格和表现手法，赢得亿万观众喜爱，多年来仍热度不减。然而今天这部电视剧，虽用“亮剑3”的名头来宣传，但距离《亮剑》的思想性、艺术性，实在差得太多。精品之所以“精”，就在于其思想精深、艺术精湛、制作精良。《雷霆战将》被质疑，提醒有关从业人员，在创作中必须坚守文艺创作的原则和责任，特别是对革命历史题材，应当对历史充满温情和敬意，而不能是轻佻和儿戏。只有心怀敬畏，尊重历史、尊重观众才能拍出真正接地气的影视作品。