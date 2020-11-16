海盗西非海域劫中企商船绑14人

一艘中企商船在非洲西部海域遭遇海盗袭击，正好在该海域执行任务的一艘意大利军舰随后进行救援。有消息指，商船上14名船员遭海盗劫走。

综合央视新闻和《明报》报道，遭海盗袭击的利比亚籍货船“振华7号”隶属于上海振华重工集团下属船运公司，船员为中国籍。意大利海军前天（14日）在官网上公布，正在几内亚湾执行巡逻任务的一艘意大利军方护卫舰，当天援助“振华7号”商船。

有消息称，意大利舰艇在靠近遇袭商船并与之取得联系后，获知海盗已经逃匿，有船员受枪伤需要治疗，因此派遣海军陆战小队登船确认安全并协助开展医疗救助工作。受伤船员经过紧急处理后，已由直升机转运至西非城市圣多美的医院接受进一步治疗。

至于商船何时遭海盗袭击，报道引述消息来源称，“振华7号”本月13日晚上10时许突然向船公司用微信电话通报“有海盗登船，请公司支持”。另有网传微信截图称，一名为“路通”的船员告诉同学，海盗在离开时劫走货船上的27名船员中的14人。

国际海事局海盗报告中心发布数据显示，今年前9月全球大约95％的海盗绑架案发生在几内亚湾。几内亚湾本月11日也发生海盗袭击事件，悬挂马绍尔群岛旗帜的油轮在贝宁海岸遭到海盗袭击。

报道引述国际海事局（IMB）海盗报告中心（PRC）报告称，2020年几内亚湾水域内绑架事件增加四成，主要的航运业组织警告说，随着旱季临近和海况缓和，几内亚湾的海盗袭击事件可能会上升。