办生日会港餐厅酿大火 七人死亡包括儿童

香港油麻地昨晚发生近年死伤最惨烈的大火，一家正举行生日派对的尼泊尔餐厅，疑放在门外的蜡烛翻倒烧着隔音板，火势迅即蔓延并波及气罐发生爆炸，且释出大量浓烟封路，逃生无门，大批尼泊尔人及楼上住客被困，有人靠窗求救，甚至跳楼逃生，部分男女及儿童烧至皮开肉绽，满面熏黑陷昏迷。一共有18人受伤送院，其中七人包括两儿童不治，另有七人命危。香港特首林郑月娥对事件表示极度哀痛，已指示相关部门全力救治伤者，并做好善后工作，包括调查起火及造成严重伤亡的原因。

综合《星岛日报》与网媒“香港01”报道，事发现场为一栋四层楼高的建筑，多为劏房单位，住客大部分为尼泊尔及印巴裔人士。消息称，起火的二楼单位为一家开放式尼泊尔餐厅，昨晚有尼泊尔籍人士为幼子开生日会，邀请十多名亲友相聚。

晚上8时39分许，疑摆放在门外的燃点中蜡烛突然翻倒，烧着旁边隔音板，火势迅即蔓延及冒出大量黑烟，室内十多人无法逃生被困，其间大火波及气罐，传出一声爆炸巨响，且蔓延台椅及杂物，瞬间火势猛烈，不断有滚滚黑烟攻出楼梯间，火舌从窗户卷起。

当时隔邻和楼上有不少家庭各自在房间吃饭，闻浓烟渗入室内，大为恐慌，有人尝试冲出，碍于楼梯间充满浓烟，只好折回屋内，有人攀窗挥手呼救。

起火餐厅内的顾客进退两难，呼叫声此起彼落，有四人情急下，由餐厅攀窗跳下后巷逃生时受伤。消防处出动逾百人员到场救援，先用云梯救出求救者，警员在西贡街口设置封锁线，并设立临时指挥中心，百多街坊在街道远观，警员不断劝喻离开，毗邻唐楼的住户则慌忙疏散。

其间，消防员先救出一对男女，之后再救出一妇人及一女童，两妇孺头发烧焦，满面熏黑，陷昏迷状态，之后陆续有重伤者抬出，有人更在路边待救时震颤，警方暂以保温毡保护其躯体，一片混乱。

消防员在楼下经过大半个小时，最终将烈火扑熄，一共18名男女被烧伤或吸入浓烟，不少人失去知觉，衣服烧破、皮开肉绽，也有人面部沾有血迹，他们陆续从灾场被抬离，各伤者分送四所医院抢救，不过其中四男三女，包括一名九岁男童及一名11岁女童不治，另有三男四女情况危殆，其余两女情况严重，一男稳定及一男出院；死伤者大部分为尼泊尔裔人士，年龄由九岁至46岁。

香港消防处及警方正就事件调查是否有可疑，并了解起火餐厅是否领有合法牌照。油尖旺区议员何富荣指出，事发现场的唐楼住了很多尼泊尔人士，环境狭窄，一旦火警，疏散会较为困难。