专家称解放军通过微波武器拿回中印边境地区山头

中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣称，解放军在中印边境地区的班公湖南岸，通过微波武器拿回早前被印度军方占领的两座山头。

金灿荣上周三（11日）在微博上载他的演讲视频，提到有1500至1600名西藏特种兵成员8月29日占领两座山头，隔断驻守班公湖两岸的中国军方阵地，处境“挺危险”。中共中央军委为此感到恼火，除了下令必须夺回来，也要求不许开枪，而负责执行这项任务的西部战区大部分军人来自云南、四川和贵州，在攀爬海拔5000多米的高山会遇到困难。

中国军方经过商量后，决定采用微波武器，在山底下放微波，将山顶变成微波炉，山顶的印度军人一刻钟以后开始呕吐又站不起来，离开山头，中国军方随后拿回这两座山头。

至于为何没有这方面的报道，金灿荣分析，中国方面“解决得很漂亮”所以不报道，而印度方面“输得很惨”，所以他们也不报道。

微波武器又叫做射频武器或电磁脉冲武器，是一种利用高能量的电磁波辐射去攻击和毁伤目标的武器，可以用来杀伤人员，也可以用于摧毁电子设备。

据香港01报道，新浪军事2017年3月引述一篇论文称，中国微波武器目前将进行飞机自卫、空间控制、压制敌防空力量以及作战指挥控制通信方面的一系列试验。目前还成功研制吉瓦级高功率微波防空压制武器，并进行了摧毁飞机等目标的试验。

微波武器几年前就曾引起世界舆论关注。美国驻古巴大使馆2016年底传出消息称，有外交人员听到“神秘声音”后感到不适，2018年5月美国驻广州总领事馆也报称发生类似事件。报道引述《纽约时报》2018年的消息称，专家相信驻古巴的美国外交人员可能是受到“微波武器”攻击。