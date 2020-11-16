中央政治局常委的五次离京调研 释放了哪些信号？

十九届五中全会闭幕后，中国国务院副总理韩正首次离京南下，赴江西调研，关注VR、航空产业。

在十九届五中全会闭幕后，已经有多位中央政治局常委离京。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正也在11月12日至13日离京南下，赴江西调研。

据《北京青年报》旗下的微信公众号“政知见”报道，韩正在南昌VR科创城、欧菲未来科技城、中微半导体设备有限公司，考察VR产业、电子信息产业和高端芯片设备制造业发展情况。

他强调，要坚持创新在中国现代化建设全局中的核心地位，打好关键核心技术攻坚战，打造创新链产业链，加快新兴产业标准制订，加强知识产权保护，积极搭建技术创新平台，有效扩大创新成果市场化应用。

十九届五中全会公报提到，坚持创新在中国现代化建设全局中的核心地位。

公报直陈，“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，完善国家创新体系，加快建设科技强国。”

这次在江西，韩正还去了南昌航空城。

《新闻联播》还披露了现场画面，韩正考察中国商飞C919试飞机库和江西洪都航空工业集团脉动生产车间，慰问工程技术人员和试飞人员，并登上一架C919飞机实地查看。

两个细节值得关注。

其一， C919大型客机是中国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，于2017年5月成功首飞。

在2018年两会期间，全国人大代表、中国商飞公司副总经理、C919大型客机总设计师吴光辉透露，C919还将进行3到4年的试飞及实验活动，预计到2021年交付给首家用户中国东方航空公司。

就在日前举办的2020南昌飞行大会上，国产大飞机C919首次进行了公开飞行表演，引起广泛关注。

另据看看新闻披露，C919的总设计师吴光辉院士在10月31日下午的江西航空产业发展论坛确认了C919两个重要时间节点：

今年11月30日前，获得首个型号检查核准书（基础TIA）；2021年12月31日前，取得民航局型号合格证，力争交付第一架飞机。

其二，江西南昌已成为中国重要的航空产业研发和生产基地。

“南昌是中国航空工业的重要发源地之一，江西更是全国唯一一个既能生产固定翼飞机、又能生产螺旋翼飞机的省份，也是中国直升机、教练机研制生产的双核心基地。”南昌高新区管委会主任刘德辉曾对《光明日报》表示。

在江西南昌，韩正去了江西洪都航空工业集团脉动生产车间。

2009年5月，中航工业洪都航空公司与中国商飞签署备忘录，成为大飞机项目前机身、中后机身的唯一供应商，约占机体份额的25%。

韩正鼓励江西发挥独特优势，努力建成重要的航空研发制造中心，为实现航空强国目标作出更大贡献。

据中国江西网今年10月底介绍，南昌航空城规划到2025年，形成完整的创新产业链和保障体系；2035年，将建成实力雄厚、具备全球知名度和影响力的航空科创中心。