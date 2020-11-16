中国70城新建房价环比增幅放缓至逾半年低点

中国70个大中城市新建商品住宅价格指数环比上升0.2%，但为七个月来的最低点。

据路透社依照中国国家统计局今天（16日）公布的数据测算，10月70个大中城市新建商品住宅价格指数同比升4.3%，涨势延续61个月，但较上月涨幅4.6%收窄。

在70个大中城市中，新建住宅价格指数环比上涨的有45个（上月为55个），持平的有六个（上月为七个），下跌为19个（上月八个）。

国家统计局城市司高级统计师绳国庆在解读时说，70个大中城市房地产市场价格涨幅保持平稳回落态势。各线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅总体回落，但同比涨幅基本稳定。

初步测算，10月份，四个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.2%、0.3%、0.5%和0.2%。二手住宅销售价格环比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.4个百分点。

31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.2个百分点；二手环比上涨0.2%，涨幅与上月相同。35个三线城市新建和二手住宅销售价格环比均上涨0.2%，涨幅比上月分别回落0.3和0.4个百分点。

中国指数研究院认为，楼市调控将保持从严基调，部分房价、地价上涨预期较强的城市政策调控力度或继续加强，但政策收紧的空间已明显缩小，或多采用微调加码方式调控楼市。与此同时，部分市场压力较大的城市或将在增加购房补贴、强化住房保障等方面进一步加大引才力度，放宽落户限制，进一步促进房地产市场平稳健康发展。