港人报读台大学学士班增逾四成 顾问：学生盼自由

香港市民赴台申请进入当地大学个案，以及毕业后留台工作的人数有上升的趋势，今年报读台湾学士班申请数量并未受到冠病疫情的影响，较去年上升44%。有顾问则认为，学生盼望到较自由的地方读书。

据香港《明报》今天（16日）报道，台北经济文化办事处教育参事马湘萍说，港人热门升学地欧美等国疫情较严重，当地学生要转为网上学习，但“台湾疫情防控做得很不错，受到很多国家肯定”，台湾院校疫下仅延迟开学，之后正常上课，当局又于年中起陆续让海外学生回台就学。

官方数据显示，台湾自4月底起便保持一至两起境外输入确诊病例的纪录，甚至有几天未通报任何病例，累计确诊病例600多起。香港目前面临第四波疫情的威胁，累计确诊病例超过5400起。马湘萍认为，有鉴于冠病疫情，港生可能认为赴台安全，相信有学生会因此更改升学地点。

处方早前公布，今年超过2700名香港新生办理入台证赴台升学。疫情预料明年仍会持续，而马湘萍相信疫下选择台湾升学的人数比例会愈来愈高，希望明年赴台香港新生人数达3000人。

提供赴台升学辅导的海华服务基金赴台升学咨询委员王达才认为，社会因素是报读个案数量急升的明显原因之一。他说，香港学生可能认为赴台读书比较自由，家长也希望子女到社会环境较宁静的地方就学，而台港文化相近，加上当地大学学费较低，估计以上原因会让港生申请个案上升。

马湘萍认为，香港学科较集中于商业、金融等领域，台湾选择则较多元，“只要你想得出来的科系，学生一定找得到学校报考就读”，譬如台湾院校设森林相关学系，香港则未开办类似课程。

她也提到，工程是近年受赴台港生欢迎的课程之一，而且台湾有台积电、联电等世界级企业配合大学工程学科，包括向院校捐赠设备、向学生提供实习机会等。

台湾放宽港生毕业后留台的规定，包括准延长居留至最长一年。海华服务基金副秘书长陈美春说，留在台湾的港人主要从事医疗、建筑、工程、商业等行业。根据台湾移民署规定，在台毕业的港生在当地工作满五年，且符合薪金要求，就能申请定居台湾。