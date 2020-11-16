中国新增八例输入型病例 厦门冷链检出冠病

中国昨天（15日）新增八例冠病确诊病例，均为境外输入。另外，福建省厦门市在法国进口的冷冻猪肉外包装检出冠病核酸检测阳性。

据中国国家卫健委网站16日消息，11月15日，八例确诊病例中，其中四川三例，广东两例，山西、江苏、陕西各一例；无新增死亡病例。

境外输入现有确诊病例353例。累计确诊病例3701例、出院3348例，无死亡病例。

15日新增无症状感染者14例，均为境外输入；当日转为确诊病例一例，为境外输入；尚在医学观察无症状感染者548例，其中境外输入416例。

截至11月15日24时，中国现有确诊病例374例，累计报告确诊病例86346例。

据厦门市疾病预防控制中心16日发布通报，11月15日，疾控部门在对厦门市某冷库进行常规例行抽检时，发现该冷库一份进口冷冻猪肉外包装冠病核酸检测阳性。经查，该批法国进口猪肉是从上海洋山港入关，共25吨。10月14日运抵厦门某冷库储存至今，整批冻品未使用，没有流入市场。

厦门市、区两级防控部门立即封闭涉事冷库，封存相关冻品，对该冷库及周边环境进行全面管控和消毒，对相关冷库所有的涉事冻品搬运工、冷库工作人员及相关接触人员已进行集中隔离医学观察和核酸检测，对冷库及周边外环境增加核酸采样和检测，所有人员及外环境样本冠病核酸检测结果均为阴性。