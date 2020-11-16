美禁令未阻中国军事研究项目使用美软件

美国努力限制中国使用美国软件，但中国军事研究人员仍在继续使用这些软件，包括用于进行最新超音速武器技术发展的软件。

据香港《南华早报》今天（16日）报道，中国《航空学报》上周二（10日）发表的研究报告显示，美国软件被用来模拟一款高超音速导弹的空气动力学，而这枚导弹具有摧毁全部现有防御系统的能力。

这项研究由中国人民解放军国防科技大学教授张峰（音译，Zhang Feng）领导的研究小组进行。报告显示，团队通过美国公司Ansys提供的软件，进行大量的空气动力学模拟，旨在解决在比音速快五倍以上的速度中，如何控制飞行的问题。

报道引述公开信息称，国防科技大学不是唯一一所使用美国软件开发尖端武器的中国军事研究院，Ansys也不是唯一一家授权让被列入实体清单的中国机构或公司使用自家产品的美国公司。

美国政府试图通过限制中国使用这些工具进行干预，但成效有限。进行核潜艇、间谍卫星等一系列军事计划的哈尔滨工业大学，今年6月宣布已无法使用美国数学软件MatLab。

哈尔滨工业大学早前被美国视为“敌对实体”，而这项禁令将使校方在没有特别许可的情况下无法使用任何美国产品或服务。

行业人士估计，在中国科学家和工程师所使用的主流工具中，有超过八成源自海外，主要来自美国。华为等高科技巨头就通过这些工具，设计了部分高端电脑芯片。

北京航空航天大学教授马宝峰认为，美国公司不愿意失去庞大且快速增长的中国市场，并指出中国在研发方面进行大量投资，规模仅次于美国。

一些使用这些工具的中国研究人员透露，解决上述问题的策略包括针对军事和商业用户，分别推出不同版本的软件，而在中国出售的软件大多为商业版本。