中国商务部称RCEP服贸开放承诺达已有自贸协定最高水平

中国商务部国际司负责人今天（16日）表示，中国在区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)中，服务贸易开放承诺达到了已有自贸协定的最高水平，承诺服务部门数量在入世承诺约100个部门的基础上，新增了研发、管理咨询、制造业相关服务、空运等22个部门，并提高了金融、法律、建筑、海运等37个部门的承诺水平。

据路透社报道，商务部国际司负责人在商务部网站刊登的解读文章中称，在服务贸易方面，日本、韩国、澳大利亚、新加坡、文莱、马来西亚、印尼等七个成员采用负面清单方式承诺，中国等其余八个成员采用正面清单承诺，并将于协定生效后六年内转化为负面清单。就开放水平而言，15方均作出了高于各自“10+1”自贸协定水平的开放承诺。

协议的服务贸易章节除市场开放及相关规则外，还包含了金融服务、电信服务和专业服务三个附件，对金融、电信等领域作出了更全面和高水平的承诺，对专业资质互认作出了合作安排。

该负责人称，“各方还约定在RCEP协定生效后的两年内就投资者与国家间投资争端解决机制进行讨论。”

贸易救济领域，在世贸规则基础上，RCEP对反倾销、反补贴、保障措施作出详细规定，并首次在自贸协定中纳入“禁止归零”条款；同时借鉴国际高标准规则，以“最佳实践”清单方式显著提高反倾销和反补贴调查的技术水平和透明度。

在冠病疫情阴霾挥之不去、多边贸易体系频遭挑战的当下，区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)尘埃落定。业内人士认为，这个全球最大的自贸协定，将协调亚太地区内不同自由贸易协定水平不一、碎片化问题，还有望通过形成更大范围的贸易投资合作，扩展多元化的贸易结构，提高中国应对贸易摩擦的能力。