缺席RCEP 台湾怎么办？

经过长达八年谈判，新加坡和14个伙伴国达成的区域全面经济伙伴关系协定（Regional Comprehensive Economic Partnership，简称RCEP）昨天（15日）正式签订，形成全球最大自由贸易区协定的同时，也彰显本区域齐心缓解冠病疫情对经济冲击的承诺。

在协议中位居要角的中国大陆，经济将更受提振，而缺席的台湾、美国将面临在亚太地区边缘化的风险及更大竞争的考验。

特别是台湾，作为小型开放经济体，在RCEP中扮演关键角色的中国大陆与亚细安又分別是台湾前两大主要出口地，被排除在RCEP之外，台湾确实会受到冲击。

根据台湾经济部门数据，台湾与RCEP成员之间的贸易占贸易总量的59%，投资额则占对外投资总量的65%。彼特森国际经济研究所（PIIE）的研究结论是，台湾如果未加入RCEP，到2030年时出口值将减少80亿美元。

RCEP规模有多大？

RCEP由亚细安十国发起，最初邀请中日韩三国、澳大利亚、新西兰和印度六个对话伙伴国参加。

印度中途退出后，目前这一协定共有15个国家参与：印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文莱、柬埔寨、老挝、缅甸、越南、中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰。

这些国家共有人口约36亿，占全世界78亿总人口的近一半。15国的经济总量约为27万亿美元，占全球GDP的约三分之一，贸易额也约占全球的三分之一。

台湾恐出现失业潮

综合《自由时报》、《联合报》等台媒报道，台湾行政院前政务委员朱云鹏及国发会前主委林祖嘉预测，RCEP签署后，台湾将长期被拒于各项区域整合之外，完全没有出路。两人并认为，RCEP生效后，台湾会出现两种效应，一是失业率升高、二是平均薪资停滞或下降。

林祖嘉说，制造业对外市场萎缩，就无法创造高报酬的薪资；另一方面，传统产业退出的劳工，短暂失业后可能转到服务业，原已偏低的服务业工资将进一步拉低，造成更持久的低薪效应。

台湾学者担心，RCEP生效后，台湾会出现两种效应，一是失业率升高、二是平均薪资停滞或下降。（互联网）

中日、日韩首降关税 台湾产业成牺牲品

中华经济研究院台湾东协研究中心主任徐遵慈分析，RCEP国家大部份彼此已签署自由贸易协定，唯一没有自贸协定的是中国大陆与日本、日本与韩国。

中日、日韩各别在RCEP之下，将首次互降关税、互相开放市场，东北亚与东南亚经济将因此整合，此发展对台湾有较大影响。

她说，若中日互降关税（可能降至零），未来进入日本市场的台湾产品将面临中国大陆产品在关税上的优势。台湾仍用沿用WTO关税条约，对台不利。同样的，台湾和日本产品进入韩国，日韩彼此降税，维持原关税的台湾产品将失去竞争力。

对台湾石化业冲击较大

RCEP签署后，台湾石化业预计将受到较大影响。图为台湾中油公司桃园的一处炼油厂。（互联网）

台湾经济部长王美花15日分析指出，中日韩间将降关税，这对主要销往大陆的台湾石化业影响较多，须等降税清单出来才能评估哪些产品受到影响或影响如何；纺织业的上游原料面也会面临竞争；工具机产业则要继续多元布局、提升竞争力。至于汽车零组件、钢铁业主销欧美，影响有限。

台塑化董事长陈宝郎也指出，台湾石化产品以出口为导向，亚细安是台湾重要市场，日本和韩国是竞争者，“当RCEP成员国间享有关税优惠、免关税时，对台湾产业冲击相当大。”

台化副董事长洪福源也表示，RCEP签署之后，大陆的石化产品享有关税优惠的销售到东南亚，变成台湾主要对手，对台湾石化业影响明显。

新一波“痛苦适应期”

台湾中华经济研究院WTO及RTA中心副执行长李淳15日表示，RCEP将会整合亚细安市场的经贸活动，将其形容为亚细安“10+1”自贸协定的“加强版”。

他指出，此前亚细安与中日韩及新西兰与澳大利亚的四个自贸协定生效后，台湾企业就经历过一段“痛苦的调整适应期”。

如今RCEP成员之间的产品关税进一步下调，李淳预计台湾企业将面临新一波的“痛苦适应期”。

CPTPP是出路？

被排除在RCEP以外的台湾，目光投向缺少美国，由日本主导的CPTPP。（互联网）

中国大陆在RCEP发挥影响力，台湾要推动加入有实际困难。台湾外交部14日说，跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）才是台湾推动加入区域经济整合的重点目标，期望能纾缓部分品项受RCEP关税降低的影响。

CPTPP的前身是由美国、日本、加拿大等11个国家发起的TPP（跨太平洋伙伴关系协定），但美国总统特朗普上任后宣布退出。

据台湾《经济日报》报道，台湾行政院政委、经贸谈判办公室总谈判代表邓振中今天（16日）透露，台湾参与CPTPP的努力“得到多国欢迎”，并表示待CPTPP订出更清楚入会规范后，将参考他国意愿、申请入会的做法，进行下一步。

邓振中表示，CPTPP自从成立至今一年多的时间，仍有四个会员国尚未批准，该组织鼓励愿意接受高水准开放的经济体来当会员，但要仅守市场开放程度高，以及遵循严谨的市场规范。

“我们了解（有意加入CPTPP）目前进度快一点的是台湾、英国、泰国，...目前和现有的会员国多做联系，这也是我们现在做的努力。我们的努力得到很多国家的欢迎。”邓振中说。

不过，据中评社14日分析，台湾因两岸关系缘故，进入目前由日本主导的CPTPP的可能性也不高。此前日本对台湾迟不开放福岛相关核灾区食品意见很大，在台日本商会曾放话只要台湾解禁核食便要协助台湾，但实际情况未必会如此简单。