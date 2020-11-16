消息人士：王毅月底或访问韩日

北京消息人士今天（16日）透露，中国外交部长王毅将在本月最后一周访问韩国和日本。

据韩联社引述消息人士报道，韩中双方正就上述访韩一事进行协调，如能成行，王毅接连访问韩日两国的可能性较大。报道引述韩日媒体称，王毅原计划上月访问两国，但因中共十九届五中全会和美国大选等而被推迟。

分析认为，王毅将同韩国就美国大选后的韩中合作、携手应对冠病疫情，以及中国国家主席习近平访韩事宜进行讨论。另有观点认为，王毅可能在此行中，强调推动三国经济合作的重要性，提前应对美国下届政府可能对华采取的强硬措施。

报道称，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪8月在釜山会见韩国国家安保室室长徐薰时双方曾商定，待疫情稳定后促成习近平早日访韩。

路透社早前引述日本报章《每日新闻》报道，王毅本月较迟时候可能会访问日本，届时会与日本外相茂木敏充会面，并就中日合作应对冠病疫情和东海局势展开会谈。日本政府消息透露，王毅也可能与日本首相菅义伟礼节性会面。

报道称，王毅不太可能与日本方讨论习近平访日细节。

报道前天（14日）称，王毅有可能会在20日亚太经济合作组织（APEC）领导人视频会议和21-22日二十国集团（G20）领导人网上峰会召开后，访问日本。