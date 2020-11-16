中国国家统计局：四季度中国经济增长或比二三季更快

中国国家统计局新闻发言人付凌晖今天（16日）在北京指出，当前中国经济稳定恢复态势能够延续保持，四季度经济增长可能比二、三季度进一步加快。

据中新社报道，中国国务院新闻办公室当天举行10月份国民经济运行情况新闻发布会，付凌晖在会上如是说。

他指出，从10月份数据情况来看，中国经济运行稳定恢复态势持续。例如在需求方面，当月基础设施投资、房地产投资、制造业投资都在回升。从投资先行指标看，新开工项目计划总投资同比增速继续加快，增长14.9%。从资金保障情况看，固定资产投资到位资金1-10月份同比增长6%，预示投资回升态势有望持续。

10月份中国就业形势继续改善，城镇调查失业率为5.3%，比上个月下降。就业改善有利于居民收入增长，前三季度全国居民可支配收入扣除价格因素同比增长0.6%，也在回升，这有利于消费能力持续提高。

从生产来看，10月份全国规模以上工业增加值同比增长6.9%，比上年同期加快2.2个百分点，说明需求对生产带动增强。在国内需求带动下，生产性服务业和生活性服务业也都出现明显改善。从企业预期来看，制造业PMI和非制造业商务活动指数均已连续8个月稳定在50%以上，且10月份非制造业商务活动指数达到年内新高。

付凌晖补充说，今年以来官方出台的一系列助企纾困政策和金融支持实体经济政策效用还会继续发挥，全年减税降费有望超过2.5万亿元（人民币，下同，5000亿），金融对实体经济的支持可能也会达到1.5万亿元以上。“根据这些因素初步判断，四季度增长可能比二季度、三季度还会进一步加快。”