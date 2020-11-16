中国据称用来对付印军的微波武器是何神器？

中印在有争议的边境对峙数月，虽未正面开火，但日前有消息称，中国军方利用微波武器夺回被印军占领的两座山头。中国军方当时在山下释放微波，将山顶变成“微波炉”，山顶的印军一刻钟后开始呕吐、无法站立，最终被迫离开。

到底微波武器是何种神器？竟能隔空在不发一枚子弹的情况下“不战而屈人之兵”？

综合搜狐军事网站、微博号“宠阿哥的日常”等报道，微波是一种高频电磁波，辐射波长范围为1毫米至1米，频率为0.3GHZ至300GHZ，传播速度等于光速。

微波武器，又称为射频武器或电磁脉冲武器可用于攻击各种武器装备的电子系统，尤其是指挥控制中心、通信传输网络等重要的信息战节点目标，能导致整个作战指挥系统“瞬间死机”；还可以无视防御工事和装甲直接杀伤内部的人员。

微波武器所发射的电磁波是肉眼所不可见的，以光速在空气中沿直线传播，可以说是“杀人于无形”，有“无孔不入、防不胜防”的独特毁伤效果。早在二战时期，德国和日本就曾经试图研制一种采用大型聚焦天线将电磁波汇聚后烧毁盟军战机的微波武器，以挽救其终将灭亡的命运。

但直到战败，德国和日本也没能够完成这种微波武器。战后，相关技术资料以及科研人员分别被美国和苏联俘获。由此，美苏之间便展开了微波武器研发竞赛。目前技术比较成熟的微波武器主要有两种，一是微波波束定向能武器，由高功率发射机、大型高增益天线以及瞄准、跟踪、控制等相关设备组成，主要发射高能量电磁波来烧毁电子设备或者烧伤人员。

大型微波波束定向能武器的发射功率可达100兆瓦以上，有效杀伤射程可以达到10公里以上。微波波束定向能武器对目标造成的毁伤程度主要取决于后者所接受到的微波能量。

当目标被照射到的微波能量达到100瓦每平方厘米时，其内部的电子设备就会被烧毁。而对于人员等有生命的目标来说，如果被照射到的微波能量达到80瓦每平方厘米，那么仅需一秒便有可能丧命。

此外，还有一种一次性使用的微波武器，这就是电磁脉冲弹。一般来说就是在制导炸弹或者导弹的战斗部中安装上高能电磁脉冲发射器以及辐射天线，利用高能炸药爆炸压缩磁通量的方法产生高能电磁脉冲，从而在电子线路中产生感应电压与电流，击穿或烧毁敏感元件。

目前，在微波武器领域，中美俄三国为主要研发国，明显领先于其它国家。

俄罗斯的车载高功率微波系统（互联网）

据报道，美国波音公司在2012年曾经公布过一种高能微波导弹武器。波音研制新型导弹，正式名称是“反电子设备高功率微波先进导弹项目”，从种类上来说，应该是定向能武器的一种，即高能微波武器。



美国陆军研发的微波武器，在捍马车上装着巨大的微波发射天线，很像电视卫星转播车。(美国陆军)

有资料显示，在海湾战争时期美军就试验过高能微波炸弹，再推出高功率微波先进导弹，在打击的精确性上又有了进一步的提高。美国波音甚至在其网站上宣布，这种导弹可以对特定目标或建筑物进行精确的微波攻击，并在实验中以一枚导弹攻击了七个目标建筑物。这意味着美军在微波武器的高功率微波源和微波天线技术上，还是非常先进的。

美俄的微波武器主要应用范围还局限在对人员、电子设备的软杀伤，而后起之秀的中国则在高能微波摧毁导弹领域率先实现了突破。

2017年1月9日，来自西北核技术研究所副所长黄文华及其团队荣获2016年度中国国家科技进步一等奖，其获奖项目的名称为“高功率微波反导系统”。 黄文华当时说：“该成果是一项颠覆性技术，实现了重大跨越，在国际上也为首创。”这标志着中国高能微波武器系统的研发应用水平已经处于世界领先地位，为中国国防安全增添了一道新的钢铁屏障。

中国大功率微波反导系统能用于舰艇防空和反导，据悉，中国的055型万吨驱逐舰就装上了微波武器阵列，其威力和攻击方式让人眼前一亮，055型驱逐舰的微波反导系统能可靠地致残来袭敌机和导弹的电子设备，到高潮处甚至可以烧死敌机飞行员。这说明中国已掌握这项颠覆性技术，并在这种技术基础上探索出多种战术。

据网媒“香港01”此前报道，新浪军事2017年3月引述一篇论文称，中国微波武器目前将进行飞机自卫、空间控制、压制敌防空力量以及作战指挥控制通信方面的一系列试验。目前还成功研制吉瓦级高功率微波防空压制武器，并进行了摧毁飞机等目标的试验。