专家建议河南鼓励高学历人群生二孩

随着中国人口老龄化，外界关注中国是否会进一步放宽生育政策。有专家建议，河南应优化生育政策，探索对生育二孩的家庭给予更多奖励政策，鼓励高学历人群生育二孩。

据澎湃新闻今天（16日）报道，河南省社会科学院社会发展研究所研究员陈东辉在一个研讨会上说，由于人口年龄的自然增长和平均寿命的持续增长，中国从2022—2035年将迎来人口老龄化的第二波冲击，进入老年人口数量增长最迅猛的时期。

陈东辉指出，河南是人口大省，老龄化问题尤为突出。河南2019年末60岁及以上老年人口1623万人，占常住人口的16.84%，预计到了2050年，河南60岁及以上老年人口将达到3200万，占比33%。

陈东辉说：“河南老年人口基数大、增速快、失能老人多，高龄化和空巢化趋势明显，应对人口老龄化问题面临的形势更加严峻。”

陈东辉认为，河南应制定人口长期发展规划，强化优生优育宣传教育，引导已婚家庭在女性最佳生育期生育孩子，确保出生质量。减少生育、养育、教育成本，探索对生育二孩的家庭给予更多奖励政策，鼓励高学历人群生育二孩，促进人口长期均衡发展。

受育龄妇女持续减少等因素影响，河南省人口增长已连续三年下降并将继续呈下降趋势。河南省人大代表王建树今年曾呼吁，尽快制定河南省人口发展战略尽快放开生育。

河南省卫健委6月就王建树的建议做出回应时说，关于全面放开生育属于由中共中央及国家立法机关决策的事项，需要国家有关部门对全面两孩政策的实施效果进行全面充分的监测和评估后，向党中央提出进一步调整完善生育政策的建议。

中国在2015年修改人口与计划生育法，提倡“一对夫妻生育两个子女”，隔年1月1日起施行，结束多年来的一胎政策。据香港中通社报道，中国工信部前部长、全国政协经济委员会副主任苗圩前天说，中国全面放开二胎后，并没有引发生育高峰，目前中国已进入老龄化社会，劳动力短缺问题开始显现。

中共中央的十四五规划和2035年远景目标建议提到“优化生育政策，增强生育政策包容性，提高优生优育服务水平，发展普惠托育服务体系，降低生育、养育、教育成本，促进人口长期均衡发展”。